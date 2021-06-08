大陸台企聯與上海嘉定戰略合作　助台商搶新城發展先機

記者趙禕/上海報導

在上海市政府2035總體規劃推動郊區五大新城建設之後，吸引了包括眾多台資企業在內來自全球企業的關注，積極爭取藉此契機擴大發展的機會。為了搶得先機，大陸全國台企聯今天和嘉定區新城規劃建設推進協調領導小組簽訂了戰略合作協定，將在大陸「十四五」期間擴大交流合作，落實相關惠台政策，率先向台胞分享上海「五大新城」的發展機遇，讓這裡成為台商台胞投資興業、安居樂業的熱土。

▲大陸全國台企聯與上海嘉定區簽署戰略合作協定。（圖／記者趙禕攝）

上海2035總體規劃的五大新城分別是嘉定新城、松江新城、青浦新城、奉賢新城及南匯新城。上海嘉定區是有名的汽車工業產業區，在上海全市占比達到60%；F1賽車上海站的賽事也在嘉定舉行。而新一輪嘉定新城建設是上海市城市總體規劃確定近期重點發展的三座新城之一，目標是建成以現代服務業、世界級體育休閒產業和高科技產業為核心的現代化城市，也將是上海都市圈西北翼的區域性核心城市。規劃面積220平方公里的嘉定新城，預計人口將達到80到100萬人。

今天的簽約儀式由大陸全國台企聯常務副會長、產業發展委員會主委吳家瑩，與嘉定區新城規劃建設推進協調領導小組辦公室主任朱健民簽訂，上海市台辦主任鐘曉敏和嘉定區區委副書記、區長高香，以及上海市台辦副主任李驍東、嘉定區委常委陸祖芳、副區長李峰、全國台企聯會長李政宏、全國台企聯秘書長程金中、上海市台協會長張簡珍，和大陸全國台企聯、上海市台灣同胞投資企業協會100多位台商代表在場見證了簽署儀式。

▲上海市台辦主任鐘曉敏致詞。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦鐘曉敏主任致詞時表示，滬台交流30多年來，上海已經是很多台灣同胞在大陸安居的家園，也是台商在大陸投資的高地，有優秀的營商環境，對來自各個領域的企業都有強大的吸引力。鐘曉敏主任並承諾上海市台辦將和嘉定區委、區政府一起，一如既往支持廣大台胞享有更多發展機會，為廣大台商打開參與大陸經濟城市建設機遇之門。她希望台商能抓住新一輪發展機遇，到嘉定參訪、投資，尋求更優質的服務和更廣闊的發展空間。

▲嘉定區區委副書記、區長高香致詞。（圖／記者趙禕攝）

嘉定區區委副書記、區長高香表示，嘉定是上海科創中心重要承載區和高端製造業主陣地，能夠把區域經濟總量規模做到全市前列，嘉定區400多家台資企業發揮了積極作用；未來還將以嘉定新城新一輪建設發展和虹橋國際開放樞紐建設為契機，全力打造「創新活力充沛、融合發展充分、人文魅力充足」的現代化新型城市。她歡迎台商們深入瞭解嘉定，增進合作，讓嘉定成為台商台企發展的福地。

▲大陸全國台企聯會長李政宏致詞。（圖／記者趙禕攝）

在上海嘉定區深耕多年的大陸全國台企聯會長李政宏從他在嘉定區發展的經驗指出，嘉定的地理位置優勢明顯，集聚了優質資源，並且有許多高端產業在這裡蓬勃發展。大陸全國台企聯將積極助力上海「五大新城」建設，協助廣大台商積極參與嘉定新城相關產業項目，共同助推嘉定新城產業融合發展，實現互利雙贏。

▼與會台商實地參觀富豪汽車(Volvo)亞太區總部。（圖／上海市台協提供）

在今天的簽約儀式之前，還特別安排與會一百多位台商實地參觀富豪汽車(Volvo)亞太區總部、上海智能傳感器產業園、保利大劇院等嘉定區裡充滿高科技與人文氣息的產業點，深入瞭解嘉定汽車產業創新技術、智慧製造、發展趨勢，以及智慧感測器產業園科技創新、招商引資、品牌建設等方面的情況。

▼與會台商實地參觀上海智能傳感器產業園。（圖／記者趙禕攝）

▲台商們看好上海嘉定區未來的發展前景。（圖／記者趙禕攝）