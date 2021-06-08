端午節連假台南新增4個專案篩檢站　黃偉哲：高風險民眾都可適用

▲台南市長黃哲公布，因應端午節連假新增4個專案篩檢站，包含新營醫院、新化體育公園、永康區衛生所、南區松柏育樂中心可以提供篩檢，假日不休息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市因應端午節連假從其他縣市來台南民眾，市府新增4個專案篩檢站，包含新營醫院、新化體育公園、永康區衛生所、南區松柏育樂中心可以提供大家做篩檢，假日是不休息，黃偉哲市長指出，不僅適用從其他縣市回來台南的市民朋友們，包括人確診者足跡重疊的、在高風險地區停留過的，都適用這4個篩檢站。

黃偉哲說，有些民眾還是誤解我們家戶聯防的制度，這個家戶聯防唯一好處是非常清楚，是非強制的。就是說如果我們知道包括親朋好友從北部回來的，我們就會去邀請，希望邀他要不要去篩檢，篩檢的話比較心安，那如果說他不願意，我們也不會、也沒有什麼罰則。他如果願意來篩檢，如果篩檢真的篩檢出來，快篩是陽性的，我們會有一些獎勵給當初邀請他去篩檢的親朋好友，這完全是採取鼓勵性質，也不是所謂的「獵巫」，那也不是所謂的「強制」，也不是所謂的「檢舉」，請大家能夠瞭解這個狀況，因為市府對於維護市民朋友健康，有這個責任，所以市府必須要努力，不希望說假期過後兩個禮拜或10天後再產生地區性的這個流行或爆發，市府是非常期以為不可的。

黃偉哲說，有人說可能會有人故意已經是北部確診者，來跟南部的朋友共領所謂的1萬塊的獎金，這根本不是這個意思，其實如果在北部已經確診的，或是在其他地方確診，你本身就應該限制移動，依據COVID-19這個防治條例，相關的法律規定，還有傳染病防治法規定，已經確診者本來就不能移動，應該在集中檢疫所，或是在責任醫院，本來就不能跑出來了。如果有知自己確診，然後跑出來，其實這本身就已經是違法，又搭乘大眾運輸工具，本身又違法，這可能面臨不僅是罰款，而且還有刑責，那所以說，奉勸應該不會有人這樣做。所以希望市議員，或關心的朋友，能夠把市府這個辦法跟計畫先了解清楚，大家一起來做好防疫工作。

台南市衛生局長許以霖，希望從6月8日開始，可以到衛生局網站或市府網站COVID-19專區預約，市府有4個地方專責為了端午返鄉的篩檢，包含新營醫院、新化體育公園、永康區衛生所、南區松柏育樂中心可以提供大家做篩檢，假日是不休息的，尤其這4間就是特地為了返鄉專案開設，針對日期就是6月11日至14日（不放假）。那在雙鐵車站這邊是沒有設篩檢站的，但是會有貼一些警告的提醒，所有返鄉的，要注意身體的狀況。

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