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HomePod mini下殺只要300元　10萬份9元麥當勞中薯在家搶

APPLE HomePod mini、Macbook Air（圖／蝦皮購物提供）

▲APPLE Homepod mini揚聲器。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商618暖慶活動火熱開打，網購平台曝光必搶攻略，蝦皮購物推主題日精選秒殺夯品通通1折起，其中Oright洗髮精1000ml、APPLE HomePod mini優惠最狂，建議設鬧鐘提醒搶入手，另外還有限量9元麥當勞中薯；東森購物ETmall今（6/3）有指定品LINE POINTS 10%回饋，限時12小時，要買要快。

蝦皮購物「618超狂年中慶」於6/4～6/8天天推出不同主題活動，活動期間不但每日都有旗艦大牌5折瘋搶，更祭出精選夯品整點秒殺1折起，6/4凌晨0點Oright洗髮精1000ml只要158元、6/6中午12點原價3,000元的APPLE HomePod mini更只賣300元；6/6凌晨0點再加碼發送限量商城85折券，搭配Macbook Air 13吋只要28,182元，限時6/6凌晨0點至2點使用，同時段還有限量9元的麥當勞中薯，共10萬份，可兌換至9月6日。

APPLE HomePod mini、Macbook Air（圖／蝦皮購物提供）

▲搭配使用85折商城券，MACBOOK優惠價只要28,182元。（圖／蝦皮購物提供）

東森購物ETmall強打「618購物無極限」，活動將於6/4開跑，全站單筆滿額最高送1688，訂單滿618元可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、uber乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電，限時整點百萬紅包大放送，獎項有東森獨家RO新世代豪華虛寶。

此外，東森購物ETmall與《RO仙境傳說：新世代的誕生》獨家合作，祭出超殺強檔，MyCard滿額送百萬虛寶、Switch健身環大冒險、Viewsonic 27吋抗藍光護眼螢幕豪禮等，獎項總價值150萬。6/3當天12:00～23:59 LINE購物限時12HR指定品，包括美妝、保健、衛生紙，LINE POINTS 10%回饋，6月加碼指定商品LINE POINTS 15%回饋無上限。

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