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東森購物618年中慶首波4大優惠　獨家合作RO新世代祭超殺強檔

東森購物Etmall推出「618購物無極限」活動（圖／東森購物提供）

▲東森購物Etmall「618購物無極限」活動今（6/4）起開跑。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情升溫，網路購物最安全，618年中慶即將到來，東森購物 Etmall 推出「618 購物無極限」活動，今（6/4）起熱烈開跑，首波祭出4大優惠，精選多樣商品只要618元，折扣618元、下殺6.8折以及東森幣 68%回饋；6月份活動期間，單筆滿額最高送1688，全站商品滿618元再送RO新世代總價值 5,000萬水晶虛寶，LINE購物凡購買指定商品，LINE POINTS 15%回饋無上限，6/9（三）更加碼東森幣限時12小時擴大折抵，最高可折抵 80%。

東森購物「618 購物無極限」優惠活動，凡單筆消費滿3,800元送共388折價券及東森幣，單筆消費滿10,000元送1,688；訂單滿618元還可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、Uber 乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電，限時整點百萬紅包大放送，獎項有東森獨家RO新世代豪華虛寶。

防疫期間，民眾在家時間變長，為了讓生活更舒適，生活用品需求如沙發、電腦椅、寢具、傢飾等訂單增加不少，東森購物傢寢館年中慶也祭出3折起優惠，部分商品買1送1，6 月消費滿3,000元回饋618枚東森幣。

東森購物Etmall推出「618購物無極限」活動（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物Etmall推出超殺折扣優惠，多樣商品一律只要618元，QHL 酷奇便攜式手持紫外線殺菌棒贈市價199元攜帶式口罩盒、Mr.J 家居生活三合一多功能收納衣帽架買一送一，皆特價618元。

東森購物Etmall推出「618購物無極限」活動（圖／東森購物提供）

東森購物環球嚴選開館慶，推出每日1款限時瘋搶商品，最低3折起，活動期間凡購買「環球嚴選」商品，消費滿3,000元登記送Apple商品折價券3,100、LineTaxi乘車券最高200元，以及可抽日本評選第一名的「奇瑞斯台灣兒童牙膏，免出國也能買到最低價。

防疫宅在家推升居家娛樂需求，帶動東森購物電玩業績成長4～5倍，東森購物特別與《RO 仙境傳說：新世代的誕生》獨家合作，祭出超殺強檔，MyCard 滿額送獨家豪華、Switch 健身環大冒險、Viewsonic 27 吋抗藍光護眼螢幕豪禮等，全站商品滿618元再送RO新世代總價值5,000萬水晶虛寶，6月期間購買MyCard還有機會抽中MyCard 6,666點。

東森購物Etmall推出「618購物無極限」活動（圖／東森購物提供）

▲MyCard RO仙境傳說 新世代的誕生。

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