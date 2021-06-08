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ASUS 5G旗艦新機上市　東森電視購物首賣現折3000元

ASUS新機上市 東森電視購物首賣現折3000元（圖／東森購物提供）

▲ASUS Zenfone 8系列5G旗艦手機新上市，東森電視購物47台將於6/8（二）晚上8:00直播銷售，超殺優惠現折3000元，再贈ASUS原廠行動電源及30週年紀念款環保購物袋。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

ASUS華碩Zenfone 8系列5G旗艦手機在5月13日才剛開賣，東森購物立即提供超殺優惠回饋，ASUS ZenFone 8 ZS590KS（8G/128G）原價18,990元，限時現折3,000元，東森購物加碼再贈原廠行動電源及30週年紀念款環保購物袋，活動僅6/8 晚上8點到至6/9 早上10點，限時14小時搶購。

東森購物表示，幾乎從未登上電視購物的ASUS手機，這次原廠更罕見於6/8晚間8點在東森購物47台直播銷售ASUS ZENFONE 8，來不及搶到的消費者，也提供市價999元ASUS原廠行動電源及30週年紀念款環保購物袋「1元加價購」，機會難得，要買要快。

此外，東森購物網「超級會員日」又來了！6/12～6/14限時3天下殺，全站加碼送8%回饋，單筆消費不限金額，登記即回饋3%東森幣，單筆滿6,000元再回饋5%東森幣，回饋無上限，每一會員取高金額限回饋乙次。6月份LINE購物凡購買指定商品，LINE POINTS 15%回饋無上限，指定銀行最高回饋20%，東森購物在6/9當天更加碼東森幣限時12小時擴大折抵，最高可折抵80%。

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