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realme GT 5G戰神特別版曙光版實測！同場加映ZenFone 8拍照對決

▲ realme GT 5G 曙光版開箱實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

成立於 2018 年 5 月的 realme 真我，旗下 realme GT 5G 今年 3 月推出以來以高CP值S888 旗艦吸引關注，台版售價不到 1.6 萬元，雖然僅引進 8GB RAM 版本，但卻同樣以高CP值產品自居，在推出「深海飛艇」之後，又於 5 月 28 日推出「曙光版」新色，在取得上市版產品，提供實測心得給大家參考。

▲6.5 吋機身的 realme GT 5G 曙光版動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

＊開箱：

realme GT 5G 曙光版盒裝外觀除了文字說明，並看不出曙光版的影子，曙光版台灣僅推出 8GB LPDDR5 RAM、128GB UFS 3.1 ROM 規格，原裝提供手機、原廠 SUPERDURK 65W 快充組跟一共淺灰色保護殼。

▲realme GT 5G 曙光版提供手機、65W 快充組、原廠保護殼。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

realme GT 5G 曙光版用色蠻大膽的，直接用上 realme 品牌色：黃色，手機大小為 158.5 X 73.3 X 9.1mm，重量 186.5 克。

手機背蓋透過黃色素皮與黑色鏡面玻璃拼接而成，如果仔細看，可以看到黑色鏡面的位置整條做了箭型跑道紋路，而黃色素皮的位置則帶有顆粒紋，背蓋維持 3D 曲面設計。

▲手機背蓋透過黃色素皮與黑色鏡面玻璃拼接，黑色鏡面隱藏了箭型跑道紋路。（圖／記者洪聖壹攝）

▲提供雙 SIM 卡插槽、不支援microSD卡擴充。（圖／記者洪聖壹攝）

▲右側電源鍵中間也有黃色設計。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能：

台版 realme GT 5G 曙光版搭載高通 Snapdragon 888 旗艦 5G 處理器，8GB LPDDR5 四通道記憶體與 128GB、256GB UFS 3.1 ROM 的組合，軟體環境為 Android 11 作業系統搭配 realmeUI 2.0。

此次 realme GT 戰神全系列支援 GT 模式，在快取選單當中即可快速開啟，開啟之後不僅效能全開，也會自動開啟01高畫質引擎、4D震感。

▲啟動GT模式時機身會震動、並且會有專有音效跟動畫，手機效能全開。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實際在「GT模式」底下，使用安兔兔V.9.0.8-OB測試，得分超過 79 萬。使用 Geekbench 5 測試，CPU 單核 1136 分、多核 3472 分，GPU 得分 4624 分。

▲GT模式安兔兔跑分超過 79萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲GT模式CPU與GPU跑分結果為旗艦機水準。（圖／記者洪聖壹攝）

另一點值得注意的是realme GT 5G 採用的 3D 鋼化水冷散熱設計，利用不鏽鋼+銅的散熱組合搭配 VC 液冷系統，進行快速散熱，實際使用安兔兔跑分偵測，手機在效能全開跑分期間，溫升從原本的 36 度提升到 46 度，約在 10 分鐘內又快速降回 34 度左右，實際體驗遊戲的過程中，效能全開暢玩遊戲超過 1 小時，手機溫度約在 38 度的合理範圍，手感溫度並不高。

＊影音效果：

realme GT 5G 曙光版採用 6.43 吋三星 Super AMOLED 螢幕，螢幕占比 91.7%，該款手機是全平面設計，正面下方的「下巴」略厚，不過在資安方面提供螢幕指紋辨識。

▲配備 6.43 吋三星 Super AMOLED 螢幕，螢幕占比 91.7%。（圖／記者洪聖壹攝）

▲手機下巴略厚、機身提供螢幕下指紋辨識。（圖／記者洪聖壹攝）

在影音體驗方面，該款手機提供杜比全景聲音效，而且可能是來自 OPPO 公司提供的技術支援，讓該款手機同樣擁有01超高畫質引擎技術，並且同樣提供可過濾藍光的「護眼模式」，同樣提供 60Hz 螢幕更新率與 120Hz 螢幕更新率的選擇，觸控採樣率最高為 300Hz。實測在玩遊戲方面必須要在開啟遊戲之後，進入「遊戲空間」設定為「電競模式」方可啟用。螢幕色彩設定方面，預設為 P3 廣色域，使用者可以選擇 sRGB 模式，或者是鮮豔模式。

▲手機提供鮮豔模式、120Hz 螢幕更新率與01超高畫質增強功能設定。（圖／記者洪聖壹攝）

▲「遊戲空間」可以啟用全沈浸模式，並且以「電競模式」讓手機效能只為遊戲輸出。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝：

realme GT 5G 曙光版配備 3 鏡組，主要拍攝還是使用 6400 萬畫素主鏡頭（光圈F1.8）跟 800 萬畫素超廣角（光圈F2.3），超廣角角度為 119° 。至於第三顆鏡頭是 4 公分微距鏡頭，拍攝畫素為 200 萬畫素。由於主鏡頭光圈、畫素跟華碩 ZenFone 8 主鏡頭相近，因此這次實測特別與剛上市的 ZenFone 8 進行拍攝對照，該款手機同樣提供 6400 萬畫素主鏡頭（光圈F1.8），不過超廣角鏡頭拍攝畫素為 1200 萬畫素（光圈f/2.2），角度為 113°，提供相關樣張給大家參考：

 

▲人像實拍建築物兩者差別不大，主要差異在於人像優化、植物色彩。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲廣角端實拍realme GT的植物、天空跟遠方建築的優化讓整體構圖看起來更為立體。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲超廣角端拍攝風景也有相當大的差異。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲紫色牽牛花拍攝時 ZenFone 8 顏色比較顯真。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲紅色花卉拍攝時 realme GT 顏色細節比較豐富。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲廣角逆光拍攝兩者拍攝結果都不太符合真實情境。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲強光廣角逆光拍攝時 realme GT 的色彩表現較有層次、也比較真實。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲強光超廣角逆光拍攝時 realme GT 的色彩表現仍是較有層次、也比較真實。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲室內極低光源實拍兩隻手機如果不握穩很容易拍出晃動的照片，尤其 ZenFone 8 會啟動 4 秒曝光拍攝，需要等待的時機也更長，但是畫面比較亮白。（圖／記者洪聖壹攝）

自拍鏡頭方面，該款手機採用高達 1600 萬畫素、78° FOV廣角鏡頭，並且在開啟鏡頭的時候，提供自拍提示燈，提示使用者在拍照時注意看鏡頭，記者實測在逆光拍攝與暗光拍攝時，系統對於人臉的優化特別明顯，同樣也有 OPPO 手機的感覺。

▲realme GT 自拍鏡頭在每次啟用時都會有提示燈。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼即使是戴口罩，realme GT自拍臉部會比較亮、廣角比較廣的關係，可以拍的細節也比較多。（圖／記者洪聖壹攝)

＊續航力：

續航力方面，該款手機使用 4500 mAh 大容量電池，連續玩《傳說對決》可以玩 8.7 個小時，不過盒裝上有提供警示，建議消費者玩遊戲 30 分鐘就要休息一下。

▲該款手機使用 4500 mAh 大容量電池、提供 USB-C 傳輸孔。（圖／記者洪聖壹攝）

該款手機提供 65W SuperDart 超級閃充，外觀設計上基本跟 OPPO 的 65W SuperVOOC 是相同的，記者實測，當手機在 33% 的電力前提下，充電 10 分鐘，電池容量提升至 73%，幾乎可以使用一整天。

▲實測 65W 快充充電10分鐘，電池容量提升 40%。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：

realme GT 5G 曙光版外型設計上遠比深海飛艇有誠意，如果能夠接受黃色，那麼手機的辨識度相當高，至於手機效能方面幾乎是屬於高階機水準，遊戲體驗上還算流暢。不過因為是旗艦級手機，如果是雙曲面螢幕，解析度提升到 2K 會更好，另外注意的是該款手機不支援無線充電、而且只提供生活防水、不支援microSD卡擴充。

身為高通S888 旗艦機，realme GT 5G 曙光版可說提供給年輕用戶真正想要的功能，售價新台幣 13990 元。不過如果想要儲存空間大一點的，就要選擇 8GB+256GB 版本的深海飛艇了，售價上需要再多台幣 2000 元，該款手機鎖定的是預算在台幣 1.5 萬元的年輕族群，價格帶很聰明地切入小米、紅米手機處女地。

目前台灣市場上類似的產品可能可以考慮的是vivo X60 Pro+、SONY Xperia 5 III、華碩ZenFone 8、小米11 這些選手了，如果以「遊戲手機」的定位來看，realme GT 5G 曙光版在效能上可能小贏搭載高通S870 的黑鯊4，面對華碩 ROG Phone 5系列還是毫無勝算，但是如果有售價考量，該款手機算是難得的高CP值的高通S888旗艦。

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