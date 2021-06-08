北市拖一週後跟進菜市場身分證分流　林右昌：柯P終於肯聽我的話

▲北市拖一週後跟進菜市場身分證分流，林右昌表示，柯P終於肯聽我的話。（圖／台北市政府提供、記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌昨（7日）表示，「柯P終於肯聽我的話！」把傳統市場的防疫破口補起來了，如果有需要，基隆可以提供經驗給台北市、新北市參考。

基隆市5月30日率先全國開出第1槍，只要傳統市場有確診者足跡者「一律封閉」，復市後實施防堵配套措施，包括利用身分證尾數分流採買等，有效防堵基隆疫情；但柯文哲不跟進，先於市場設置「市集即時影像監視器」，不過因成效不佳，7日改跟進身分證字號尾數單雙號分流採買，並動用警力到場管制。

林右昌說，他經常去菜市場買菜，所以深知菜市場的狀況，管理起來也比較有經驗，台北市雖然慢了一個禮拜，不過亡羊補牢比什麼都不做還要好，因為傳統市場恐是最大的防疫破口。

「防疫王道就是務實，不重蹈覆轍，也不要死要面子！」林右昌認為，此次疫情只要跟公衛有關的問題，他都會打電話請教高雄市長陳其邁，若與醫療有關會參考柯文哲的做法，至於治安、警政相關議題則會向新北市長侯友宜學習，汲取各市府的優點，沒有預設立場，造就基隆市目前相對穩定的疫情。

本土疫情延燒，為控制傳統市場人潮，基隆市率先市實施身分證單雙號人流管制措施，而台北市長柯文哲6日赴濱江市場視察後決定，周六、日改依身分證字號尾數單雙號進行人流管制。對此，率先提出按身分證號分流的林右昌表示，「柯文哲市長終於肯聽我的話」。

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