快訊／新北：3000住宿生「學校統一訂餐、禁止非必要聚會」





▲新北市學生宿舍。（圖／教育局提供）

記者羅婉庭／新北報導

為因應防範疫情擴散，及確保境內各階段別學子健康，新北市教育局率先訂定「新北市高級中等以下學校與轄內大專校院宿舍防疫參考指引」，包括建議學校統一訂餐，學生禁止非必要聚會、端午節不返家等。

教育局表示，針對新北市高中以下學校與轄境內大專院校住宿生超過3,000位，經調查約6成為外籍生，建議學校協助學生統一訂餐，實施務實照顧，不宜讓學生自行購餐及外出，維持「低度活動」。

另外，因應端午假期即將到來，為強化三級警戒，避免確診居家案例比例增加，呼籲新北市境內大學生與高國中住宿學生減少移動，端午不返家，善用通訊軟體視訊報平安及利用網際媒材學習及休閒，避免外出。

教育局表示，提供學校針對住宿同學在三級以上疫情警戒及有確診個案時，以「立即安置、低度活動、從嚴認定、生活輔導、落實通報」5大原則，進行宿舍防疫工作參考指引。

教育局長張明文表示，新北為疫情熱區，有鑑於陸續有移工及大學宿舍因疫情而影響住宿者健康，新北市首先提出宿舍防疫參考指引供各校參考遵循，強力建議學校維持學生低度活動，統一協助學生訂餐。

張明文說，住宿生外出寢室，或須近距離接觸或交談，立即配戴口罩，避免不必要的移動、活動與聚會。希望以嚴謹的防疫措施和溫暖的關懷追蹤，讓離家唸書的學子們都能確保平安健康。

以莊敬工家為例，目前407位學生留宿，大部分為僑生，學校為確保學生的安全與健康，每天都進行宿舍環境清潔與消毒。來自緬甸僑生李世美同學表示，導師每天打電話問候身心狀況，也備妥民生物資送到宿舍，對於師長的關懷，內心非常感動，即將從莊敬畢業，也要續留臺灣升讀科技大學的產學攜手專班。

資訊科一年級劉姓印尼僑生表示，疫情期間，除了有家人遠距離的關心，也有學校老師們近距離的關懷照顧，相信一定能戰勝疫情。另外，餐飲科建教合作廠商和麥當勞及資訊科合作廠商佳邦科技，也在此刻提供免費營養午餐，減輕學生的負擔，讓學生感受到台灣之人情味。