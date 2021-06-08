　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北：3000住宿生「學校統一訂餐、禁止非必要聚會」

▲新北市學生宿舍。（圖／教育局提供）

▲新北市學生宿舍。（圖／教育局提供）

記者羅婉庭／新北報導

為因應防範疫情擴散，及確保境內各階段別學子健康，新北市教育局率先訂定「新北市高級中等以下學校與轄內大專校院宿舍防疫參考指引」，包括建議學校統一訂餐，學生禁止非必要聚會、端午節不返家等。

教育局表示，針對新北市高中以下學校與轄境內大專院校住宿生超過3,000位，經調查約6成為外籍生，建議學校協助學生統一訂餐，實施務實照顧，不宜讓學生自行購餐及外出，維持「低度活動」

另外，因應端午假期即將到來，為強化三級警戒，避免確診居家案例比例增加，呼籲新北市境內大學生與高國中住宿學生減少移動，端午不返家，善用通訊軟體視訊報平安及利用網際媒材學習及休閒，避免外出。

教育局表示，提供學校針對住宿同學在三級以上疫情警戒及有確診個案時，以「立即安置、低度活動、從嚴認定、生活輔導、落實通報」5大原則，進行宿舍防疫工作參考指引。

教育局長張明文表示，新北為疫情熱區，有鑑於陸續有移工及大學宿舍因疫情而影響住宿者健康，新北市首先提出宿舍防疫參考指引供各校參考遵循，強力建議學校維持學生低度活動，統一協助學生訂餐。

張明文說，住宿生外出寢室，或須近距離接觸或交談，立即配戴口罩，避免不必要的移動、活動與聚會。希望以嚴謹的防疫措施和溫暖的關懷追蹤，讓離家唸書的學子們都能確保平安健康。

以莊敬工家為例，目前407位學生留宿，大部分為僑生，學校為確保學生的安全與健康，每天都進行宿舍環境清潔與消毒。來自緬甸僑生李世美同學表示，導師每天打電話問候身心狀況，也備妥民生物資送到宿舍，對於師長的關懷，內心非常感動，即將從莊敬畢業，也要續留臺灣升讀科技大學的產學攜手專班。

資訊科一年級劉姓印尼僑生表示，疫情期間，除了有家人遠距離的關心，也有學校老師們近距離的關懷照顧，相信一定能戰勝疫情。另外，餐飲科建教合作廠商和麥當勞及資訊科合作廠商佳邦科技，也在此刻提供免費營養午餐，減輕學生的負擔，讓學生感受到台灣之人情味。

▲新北市學生宿舍。（圖／教育局提供）

ET快訊
張榮味爆特權先打疫苗！　指揮中心回應了
女星申請紓困4.0遭拒！　花11小時「只得到5字」哭求抖內
2道「降雨回波」移入中！　雨勢最猛時段曝
郭靜純13歲女加拿大接種疫苗！她「被提1要求」讚：厲害
不乖乖在家！桃園情侶摩鐵開趴　女友猝死
「好多人說快封城了」　醫曝疫情已趨緩原因
最新！4大超商「暫停營業門市、防疫措施」懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣疫苗到貨率僅4.43% 　蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」

「死亡非數字是家庭悲痛」趙少康悼286人命　諷台灣回到美援時代

雲端最前線／錢要花在刀口上！台灣該不該普發1萬元？

新北268家100人以上企業位於重災區！市府：8.5萬員工儘速快篩

快訊／三級警戒延長至6／28　國內口罩最新庫存量曝光

陳培哲質疑國產疫苗成效　江啟臣：蔡英文還要賭上多少人命？

陳培哲辭疫苗審查委員　李德維：跟管中閔遭受的黑暗套路一模一樣

快訊／新北：3000住宿生「學校統一訂餐、禁止非必要聚會」

柯文哲斥醫護挑疫苗「不打繳回」　許淑華曝：他們想打但打不到

三級警戒延至6／28　宗教場所不得進入、暫停公祭

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

台灣疫苗到貨率僅4.43% 　蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」

「死亡非數字是家庭悲痛」趙少康悼286人命　諷台灣回到美援時代

雲端最前線／錢要花在刀口上！台灣該不該普發1萬元？

新北268家100人以上企業位於重災區！市府：8.5萬員工儘速快篩

快訊／三級警戒延長至6／28　國內口罩最新庫存量曝光

陳培哲質疑國產疫苗成效　江啟臣：蔡英文還要賭上多少人命？

陳培哲辭疫苗審查委員　李德維：跟管中閔遭受的黑暗套路一模一樣

快訊／新北：3000住宿生「學校統一訂餐、禁止非必要聚會」

柯文哲斥醫護挑疫苗「不打繳回」　許淑華曝：他們想打但打不到

三級警戒延至6／28　宗教場所不得進入、暫停公祭

「白天是坐墊、晚上是被子」　習近平考察青海先看客製化藏毯

台中離異夫妻帶老母尋短　她獨活觸犯「加工自殺罪」判8個月　

稱骨盆歪斜「袂生」　整脊師性侵護理師玩「叫我老公」角色扮演

台灣疫苗到貨率僅4.43% 　蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」

「死亡非數字是家庭悲痛」趙少康悼286人命　諷台灣回到美援時代

爆賣100萬盒！居家必備堅果下殺599元　一天一包涮嘴又健康

會傳長輩圖就會下單！瘋傳超狂股票下單法點開LINE連結直接進場　完成任務再拿多樣好禮

上海商銀挺醫護　捐馬偕醫院689萬買防護衣　

G7峰會可望舉行美日韓3方會談　文在寅：我感到很驕傲

台航、四維航攻漲停　法人：散裝運費居於高檔「獲利穩健走揚！」

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

政治熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

全民普發1萬現金？蘇貞昌：錢是非常有限的

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

張榮味爆「先打疫苗」　衛生局緊急回應

快訊／陳培哲閃辭高端疫苗審查委員　蘇貞昌最新回應

造謠台灣只需少量疫苗　外交部：扭曲日本誠意

LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告預算

陳培哲辭疫苗審查員　孫大千提3質疑

快訊／國民黨提「每人發1萬」　蘇貞昌明專案報告拚618三讀

快訊／柯文哲：台灣疫情跟泰國很像　剩一樣還沒發生就是「監獄」

三級警戒延至6／28　全國停課到7／2

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面