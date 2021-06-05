伊朗F-5F異常地面彈射　2飛行員彈出機外重摔身亡

▲F-5F。（圖／翻攝自Facebook／Airspace Review）

記者張家瑋／綜合報導

伊朗胡齊斯坦省（Khuzestan）的德茲富爾空軍基地（Dezful Vahdati Air Force Base）1日發生一起F-5F雙座式戰機事故，當時兩名飛行員準備起飛，彈射椅異常啟動，導致他們彈出機外，且因為高度不夠，來不及開啟降落傘就重摔落地，當場不幸離世。當地官員表示，這起事故發生在地面而不是飛行中，調查小組正在對事故原因進行調查。

根據外媒報導，伊朗2018年時就有一架F-5戰機墜毀在伊朗南部，副駕駛保住了一命但正駕駛不幸身亡，當時並無透露事故發生原因；瑞士也在5月發生一起空軍意外，一架機號為J-3089的F-5E戰機在瓦爾登（Obwalden）中部州墜毀，幸運的是飛行員成功使用彈射椅逃生，並安全降落。

▲伊朗首架國產第四代戰機「天河」（Kowsar）。（圖／翻攝自伊朗總統辦公室官網）

根據維基百科，F-5E/F虎II式（Tiger II）是諾斯洛普公司（Northrop）於1962年推出的輕型戰機系列，設計目標為一種低成本、保養簡單的戰鬥機，受到美國和其盟國以及第三世界國家採用，不過，1979年「伊斯蘭革命」後，當時雖有一定數量的F-5給伊朗使用，卻因與美斷交也斷了技術。

伊朗2018年宣布國產「天河」戰機（Kowsar），已經進入量產，但外觀與F5幾乎沒有差別，垂直尾翼也只有一個，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）表示，天河的誕生能夠讓伊朗的國防軍事能力再升級，搭配最新國造的飛彈系統來擊退來犯的敵人。