伊朗補給艦不明原因起火 　「狂燒20小時」搶救失敗沉沒

▲伊朗補給艦「哈爾克號」（ Kharg ）起火。（圖／翻攝自FarsNews_Agency twitter）
記者林彥臣／綜合報導
伊朗海軍一艘油料補給艦「哈爾克號」（ Kharg ）在阿曼灣沿岸城市賈斯克港 （Jask）附近海面發生火災, 狂燒20小時搶救失敗，最終沉沒，艦上400多名人員皆安全轉移。
根據伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）報導，「哈爾克號」幾天前前往公海支援海軍演訓任務，在賈斯克港附近起火燃燒。
روابط عمومی منطقه دوم دریایی جاسک اعلام کرد در پی حریق در شناور خارک و پس از انتقال کارکنان به ساحل، با وجود ۲۰ ساعت تلاش همه جانبه به دلیل گسترش آتش در بخشهای مختلف، عملیات نجات شناور پشتیبانی آموزشی خارک بینتیجه ماند و این شناور در آبهای محدوده جاسک آرام گرفت. pic.twitter.com/8J6y1Mhqi6— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 2, 2021
「哈爾克號」為1984年由英國交付給伊朗使用的「 OL級」油料補給艦，是伊朗海軍為數不多的補給艦之一。
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