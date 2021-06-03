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伊朗補給艦不明原因起火 　「狂燒20小時」搶救失敗沉沒

▲▼伊朗補給艦「哈爾克號」（ Kharg ）起火。（圖／翻攝自FarsNews_Agency twitter）

▲伊朗補給艦「哈爾克號」（ Kharg ）起火。（圖／翻攝自FarsNews_Agency twitter） 

記者林彥臣／綜合報導

伊朗海軍一艘油料補給艦「哈爾克號」（ Kharg ）在阿曼灣沿岸城市賈斯克港 （Jask）附近海面發生火災, 狂燒20小時搶救失敗，最終沉沒，艦上400多名人員皆安全轉移。

根據伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）報導，「哈爾克號」幾天前前往公海支援海軍演訓任務，在賈斯克港附近起火燃燒。

「哈爾克號」為1984年由英國交付給伊朗使用的「 OL級」油料補給艦，是伊朗海軍為數不多的補給艦之一。

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