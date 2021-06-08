隔離男「露半個身體」　開門取餐：我比妳更安全！外送妹報警傻了

▲外送妹拒與隔離男客人接觸！（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

本土疫情已破萬例，為了避免染疫，客人訂餐幾乎會選擇無接觸外送！然而一名女外送員抱怨，昨（7）日送到一位正在隔離的客人，原PO抵達該樓層後，卻驚見對方打家門且「露出半個身體」要主動取餐，嚇得原PO大喊「快進房裡」，最後檢舉報警，無奈結局更讓原PO心死，「有錢我也不想跑外送！」

一名正妹女外送在臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》透露，昨日早上5時許，接到一張「自主隔離者」的訂單，要求原PO親送自2樓，而抵達地點後，管理員只叮囑「掛在門口即可。」原PO帶著使命必達的精神，怎料走出大樓電梯門後，耳邊頻頻傳來「這邊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見正在「自主隔離者」的男客人大剌剌打開家門，露出半個身體，主動向原PO拿餐點。當下原PO看傻眼，接著大喊拒絕接觸送餐，豈料，男客人不以為意回應，「我比妳更安全，我隔離21天了沒問題！」

畢竟攸關染疫風險，原PO只能猛勸客人進去，好說歹說之下，對方才走回房裡，但大門依舊沒關，「我只好把東西放在走廊，放好後立馬離開！」驚惶逃下樓後，管理員一邊盯著監視器，一邊氣憤回應「怎麼可以讓他跑出來？」

▲客人隔離中，卻自己開門拿餐點！（圖／翻攝爆料公社）



面對客人脫序舉止，原PO也備感無奈直呼，「他頭跟腳都已經在外面了，有差嗎？」隨後管理員與原PO決定檢舉報警，然而員警到場後，再度讓原PO傻眼，「感覺警察也是敷衍了事，希望不要再有外送員受害了...有錢我也不想跑外送！」

文章曝光後，底下網友大罵，「都沒為別人想想，造成人家的高風險工作環境，而且真的怎麼了，會一發不可收拾」、「隔離者不該開門在門外等外送員上來的，應該等外送員把東西放在門口下樓離開之後，他再出來拿才是正確的」、「誰知道他是不是真的已經隔離21天了？話都是他自己說，如果他已經非隔離期，為何不自己下樓取餐」、「現在外送員最好要帶頭戴式錄影方便取證，也是保護自己」。

由於沒有「自主隔離者」的說法，部分網友質疑，「自主健康管理可以出門，居家隔離或檢疫最多也是14天！怎麼會有21天的自主隔離？沒有21天的隔離時間也沒有『自主』隔離的措施啊」、「自主隔離是自我保護隔離！並不是他跟確診者有接觸！如果他是被匡列對象我就支持版大檢舉他！但他並不是！如果這麼怕就不要當外送員，外送員很辛苦沒錯！但不要聽到隔離就把人當鬼一樣」、「根據樓上許多留言，下單的那個人只是自主健康管理，並不是隔離，所以原PO可以放心了」。

▼隔離規範一圖秒懂，可點圖放大。（圖／衛福部）