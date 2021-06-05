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無接觸取餐！他直擊「外送員1舉動」成破口　傻眼：很母湯

▲▼原PO表示，許多外送員餐點送達後，都沒有告知客人，而是放在門口拍照了事。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示，許多外送員餐點送達後，都沒有告知客人，而是放在門口拍照了事。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者陳妙津／綜合報導

本土疫情大爆發，許多民眾宅在家中，避免外出與人有不必要接觸，訂購外送時也會選擇無接觸取餐，不過卻因為沒有統一取餐標準，常爆出爭議。一名外送員便在網路論壇「Dcard」發文表示，有些外送員將餐點送到卻不通知客人，而是將食物放在地上後就直接走掉，這種行為相當不負責任。

原PO貼出一張一堆餐點被擺在人行道旁的照片，表示許多外送員都因為疫情改成無接觸外送，很多人都是將餐點放在門口地上，拍完照就走掉了，甚至還有人連拍照都不拍就直接閃人，讓餐點暴露在病毒風險之中，卻沒有進一步打電話告知客人，像照片裡的餐點半小時後都還被放在原地，讓他覺得相當不可取。

原PO表示，不是每個人都會一直看手機，起碼致電客人告知下餐點送達很重要，也建議點餐顧客可以在備註欄上寫清楚，要外送員到達後一定要致電或傳訊告知，「每個工作都會有老鼠屎，我會建議遇到這種情況一定要檢舉，不能有抱著有算了的心態」。

網友則紛紛表示，「前幾天用叫餐特別備註『到了打電話告知，餐點放門口即可』結果東西放了也沒打電話人就走了，整個傻眼」、「我在門口放了椅子，卻還是被外送員放在地上，真的難過」、「最近也遇到一個熊貓東西放著就走了，也都沒任何電話和訊息通知，等了很久才發現食物在門口，現在都信用卡付款外送員都沒在怕的樣子」、「雙北現在人心惶惶，但是應該也要有點良心，至少找個乾淨的檯面放著，這樣送來說真的我也不太敢碰了」。

不過也有網友分享另一種經驗，「疫情期間無接觸送餐大家體諒一下，就真的請多注意一下手機，盡量不要漏訊息」、「前幾天才遇到一個外送員，他停在對面，確認我拿到餐點才騎走，上樓馬上給小費，太貼心」、「我有遇過一個很貼心的女生外送，無接觸，到了有打電話來說到我家樓下囉，還問我的車是哪一台要不要幫我放在摩托車上，拿完馬上衝上樓給她小費，那個外送真的是人美心也美 」。

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