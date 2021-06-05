無接觸取餐！他直擊「外送員1舉動」成破口　傻眼：很母湯

屏東縣政府5日公佈新增4個本土病例，都是之前公佈過因親友群聚的感染者，值得注意的是，這4人均是居家隔離14天期滿後再採檢確診；潘孟安縣長表示，病毒變異比想像中厲害，包括4日公佈的案號「10471」，屏東已有5例在隔離後由陰轉陽的確診病例，「快篩陰性不代表沒有染疫」、「居隔期滿應該再篩檢，暫時不要趴趴走」，請民眾不要掉以輕心。