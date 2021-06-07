半夜冒雨連送5單！奧客怒嗆「乞丐爛貨」　外送員1招反擊

▲台灣近日豪雨連發，外送人員十分辛苦又危險。（圖／記者姜國輝攝）



實習記者周依儒／綜合報導

近日豪雨連發，加上疫情嚴峻，不少人都待在家中，對外送的需求也大增。就有一名女外送員表示，她半夜12點冒大雨送單，加上系統問題因此時間有點延誤，卻被顧客反罵「乞丐」、「爛貨」，甚至揚言要投訴她，讓這位外送員氣到直接把他的餐點原路送回餐廳！

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，前幾天半夜下大雨，她12點多接單，卻被系統疊了5單，因此只能一間一間領餐再一一送達，難免在時間上會有延誤，其中一名顧客傳訊詢問她餐點送去哪？原PO如實回答了地址和前面有單後，沒想到顧客竟傳訊怒斥，「沒辦法準時就不要接這麼多單，真的很誇張。」

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▲原PO遇到超沒禮貌的顧客。（圖／Facebook／外送員的奇聞怪事）



原PO看到後便向顧客解釋原委，並向他表示如果無法等待，建議自行出門買，但顧客竟反過來怒嗆「你乞丐嗎？我絕對投訴你。」原PO見狀也不甘示弱回，「請投訴，我們也是可以克訴客人的，現在需要送餐的人很多，我們絕對只想服務好客人。」

▲奧客講話超羞辱人。（圖／Facebook／外送員的奇聞怪事）



顧客發現原PO的態度非常冷靜後，就直接爆氣開始瘋狂跳針，「可悲喔！」、「拿了餐不送，是偷囉」、「取什麼單啊，不要拿啊」。而原PO一氣之下乾脆把該顧客的餐點原路送回取餐餐廳，並告知顧客找其他外送員；最後，這名顧客還是繼續怒罵「誰要吃啊你什麼東西」，甚至脫口「爛貨」，荒唐行徑讓人看了傻眼。

原PO無奈表示，她半夜12點冒雨送了五單外送，不敢說德才兼備、使命必達、溫良恭儉讓，但怎麼樣都不應該被人羞辱「乞丐」、「爛貨」、「偷」吧？原本氣到想提告，但警察不受理私人對話，無法進行刑事訴訟，因此把文章發出來也只是希望同業的朋友在東區一定要小心這名顧客。

▲原PO最後直接把奧客的餐點原路送回取餐地點。（圖／Facebook／外送員的奇聞怪事）



許多網友看了都都義憤填膺，紛紛怒斥「這種我反而幫他送，看看當我面能不能講話這麼囂張」、「這水準可以，投降！」、「太沒品」、「每份職業都值得尊重」、「太扯！一單才多少錢，以為自己是皇帝？」、「辛苦了」、「奧客無極限」、「下雨叫外送還這種態度？」、「他不知道系統派的單根本推不掉，就自以為外送員可以自己選接很多單＝＝」。