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彰化葡萄家族遭獵巫！住家被丟垃圾　長子哽咽：我們非戰犯

彰化喜宴3人確診，百位民眾半夜湧急診快篩。（圖／民眾提供）

▲彰化葡萄家族導致多人染疫，部立彰化醫院半夜湧入百位民眾快篩。（圖／民眾提供）

記者地方中心、葉國吏／綜合報導　

彰化一葡萄商北上萬華做生意卻也染疫，其傳播鏈更達54案，葡萄商家人中更10人確診。消息曝光讓彰化葡萄家族慘遭獵巫，近日家族成員陸續康復出院，而回到家中卻接到不明人士來電謾罵、持垃圾丟家門狀況。對此家族長子接受採訪時喊冤「我們也是無辜的！」

「這次防疫破口明明是從機師那裏跑出來，政府沒有把關好防疫，病毒不是我們去製作，只是我們不小心染到，感染到身邊周遭朋友！」面對外界謾罵，彰化葡萄家族長子無奈地說，沒辦法改變人家想法，沒人希望發生在自己身上，父母也覺得只是北上去做生意、送貨，竟中了新冠肺炎回來，還導致全家親戚朋友都確診，很自責都覺得自己害的，但誰願意發生這種事情。

▲彰化葡萄家族傳染鏈至今已達54案。（圖／資料照片）

長子提到，父母辛苦做生意，都是清晨去採葡萄，當天採收當天開車北上，賣完葡萄才開車回彰化，為了葡萄新鮮都得兩天內賣完，晚上得窩在車上過夜，「很努力工作、生活，現在染疫我們都一人一間隔離中，也很擔心爸媽的身體跟心情，也請大家多點同理心。」

長子表示，這次疫情嚴重沒有人是願意的，尤其確診者更不應該被冠上任何名號， 而政府、媒體不去確切找出感染源，還讓確診者名號或是住家任其曝光，真正的破口是國家大門，政府應該勇敢去承擔，而不是讓確診者背負防疫破口，猶如像背上戰犯名號一樣，相當難受。

 
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