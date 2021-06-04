新幹線司機「偷偷屎噴3分半」險釀禍！　表達「我內急」可以這樣說

記者張靖榕／綜合報導

日本新幹線一名駕駛員16日在當時時速150公里的列車上，因腹痛擅自離開駕駛座跑去「洩洪」將近4分鐘，竟讓列車在「無駕駛狀態」行駛7.6公里，此事件引發熱議，甚至讓JR東海社長必須出面道歉。人們常會在不該肚子痛的時候肚子痛，而內急的時候該怎麼恰當地離開現場，Podcast節目《宇宙人外信》本集介紹如何用英、日、韓文說。

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根據JR東海規定，若類似事件發生駕駛必須先聯絡指令人員進行後續處置，而接替人員必須要持有駕駛執照，但駕駛卻找來一名沒有駕駛執照的車長代為坐鎮，僅告訴對方「你就坐在這，不要碰機器」，隨即衝去廁所解放長達3分22秒的時間，因而違反守則。

▲新幹線司機內急「駕駛座瞬間真空」，引發爭議。（圖／翻攝自jr-odekake）

每周透過時事新聞介紹英、日、韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》本周介紹，新幹線為日本鐵道JR鐵道專有名稱，韓文與中文延續原有名稱，英文則以「Super Express」特別稱之，而在用英文溝通時講到「高速鐵路」，一般會說「bullet train」或是「high speed rail」。

▲新幹線司機員肚子不爭氣，害社長必須出面道歉。（示意圖／Pixabay）

每個國家都有人，是人都會內急，而且台灣人腸胃問題和疾病長期在榜上有名，每個上班族多少都曾經歷過在會議中或是在位子上趕工作時，突然遇到「屎在滾」的情況，而當這種情況你必須尷尬又不失禮貌地向長官或同事暫時告退，應該怎麼說？一般而言肚子痛很容易在台灣人的理解中就是「需要去上廁所」，但若用英文說「stomachache」的話，英語母語的人會問你「還好嗎需要看醫生嗎？」因此可以換一個方式說，「I really have to go」，直譯是「我真的得走了」，但只要配上恰當的語氣和表情，對方就會知道你的意思是「我真的得離開去上廁所。」

不僅如此，會議上和朋友間的「我真的得去上廁所」，其實也有不同說法，詳細怎麼說節目都有介紹到，包括日、韓文的實用句子。

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