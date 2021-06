新幹線司機「偷偷屎噴3分半」險釀禍！　表達「我內急」可以這樣說

記者張靖榕/綜合報導

日本新幹線一名駕駛員16日在當時時速150公里的列車上,因腹痛擅自離開駕駛座跑去「洩洪」將近4分鐘,竟讓列車在「無駕駛狀態」行駛7.6公里,此事件引發熱議,甚至讓JR東海社長必須出面道歉。人們常會在不該肚子痛的時候肚子痛,而內急的時候該怎麼恰當地離開現場,Podcast節目《宇宙人外信》本集介紹如何用英、日、韓文說。

根據JR東海規定,若類似事件發生駕駛必須先聯絡指令人員進行後續處置,而接替人員必須要持有駕駛執照,但駕駛卻找來一名沒有駕駛執照的車長代為坐鎮,僅告訴對方「你就坐在這,不要碰機器」,隨即衝去廁所解放長達3分22秒的時間,因而違反守則。

每周透過時事新聞介紹英、日、韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》本周介紹,新幹線為日本鐵道JR鐵道專有名稱,韓文與中文延續原有名稱,英文則以「Super Express」特別稱之,而在用英文溝通時講到「高速鐵路」,一般會說「bullet train」或是「high speed rail」。

每個國家都有人,是人都會內急,而且台灣人腸胃問題和疾病長期在榜上有名,每個上班族多少都曾經歷過在會議中或是在位子上趕工作時,突然遇到「屎在滾」的情況,而當這種情況你必須尷尬又不失禮貌地向長官或同事暫時告退,應該怎麼說?一般而言肚子痛很容易在台灣人的理解中就是「需要去上廁所」,但若用英文說「stomachache」的話,英語母語的人會問你「還好嗎需要看醫生嗎?」因此可以換一個方式說,「I really have to go」,直譯是「我真的得走了」,但只要配上恰當的語氣和表情,對方就會知道你的意思是「我真的得離開去上廁所。」

不僅如此,會議上和朋友間的「我真的得去上廁所」,其實也有不同說法,詳細怎麼說節目都有介紹到,包括日、韓文的實用句子。

