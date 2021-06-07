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預測富士康、台灣半導體慘況　他狂言「7年內華為鴻蒙世界第1」

▲民眾在上海華為旗艦店體驗使用鴻蒙系統（HarmonyOS 2）連結手機和平板電腦。（圖／CFP）

▲民眾在上海華為旗艦店體驗使用鴻蒙系統（HarmonyOS 2）連結手機和平板電腦。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸華為最新推出鴻蒙系統，希望未來成功打入全球手機操作系統。對此，大陸知名通信業觀察家項立剛昨6日在個人社交平台表態，他高度看好鴻蒙，甚至發下豪語說，「七年內鴻蒙會成為全球第一大操作系統，富士康和台灣半導體將會遭遇致命打擊。」

▲▼大陸通信專家項立剛發下狂語，預測將是康、台灣半導體的未來下場 。（圖／翻攝 立剛科技觀察）

▲大陸通信觀察家項立剛。（圖／翻攝 立剛科技觀察）

據了解，大陸通信業知名觀察家項立剛是飛象網創辦人，同時身兼大陸智能互聯網研究專家、工信部高質量發展高層次諮詢專家 、藍迪國際智庫專家委員會委員。他經常在大陸官媒《央視》、《央廣》，以及港媒《鳳凰衛視》擔任評論員，主要分析全球通訊發展趨勢。

▲▼大陸通信專家項立剛發下狂語，預測將是康、台灣半導體的未來下場 。（圖／翻攝 立剛科技觀察）

▲大陸通信觀察家項立剛發下豪語，預測富士康、台灣半導體未來下場 。（圖／翻攝 立剛科技觀察）

針對鴻蒙系統的遠景，項立剛昨發文力挺，嗨翻大陸網民。文章開頭口氣很驚人，內文稱「吹個牛，對行業內那點事我很少看走眼，兩前年我相信鴻蒙一定會兼容安卓，而且比安卓好用。」

向立綱進一步提出四大預測趨勢。首先，他認為，三年內大部分國產手機廠商會支持鴻蒙，出超過一款鴻蒙手機。七年內鴻蒙會成為全球第一大操作系統；第二，三年內華為會自己生產芯片，成為一個IDM的芯片企業。「七年內中國全面解決光刻機問題，15年內荷蘭ASML會倒閉。」

第三、四點預測更是狂，項立剛直接點名富士康未來五年會迅速崩潰，失去代工用戶，產值會腰斬。另外，台灣的半導體產業未來10年會面臨致命打擊，HTC的故事會在他們身上重演。

▲▼大陸通信專家項立剛發下狂語，預測將是康、台灣半導體的未來下場 。（圖／翻攝 立剛科技觀察）

▲大陸通信觀察家項立剛看好華為鴻蒙系統，嗨翻不少大陸網。（圖／翻攝 立剛科技觀察）

向立綱「個人」超狂預測也引來1.7萬個讚，超過6500則留言。有網友說，「希望儘早實現」、「支持華為鴻蒙全球第一」。也有少數網友吐槽，「國產手機用鴻蒙有機會，成為全球第一大系統不好說」、「不要把鴻蒙吹太高，跟安卓是同等級系統並沒有超過，廠商不會冒險。」

針對項立剛狂預測，還是有部分實現的可能性。最新消息指出，大陸三大銀行將引入鴻蒙系統，意味著將牽動上億用戶手機APP的使用習慣而選用鴻蒙。

另外，向立剛也預測「七年內中國全面解決光刻機問題。」最新消息顯示，華為旗下的哈勃投資公司開始投資光刻機（Mask Aligner)領域，入股由大陸中科院微電子所持股26.6%的科益虹源公司，該公司主要業務是光刻機三大核心技術之一的光源系統，也是大陸第一、全球第三的193nm ArF準分子激光器企業。

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