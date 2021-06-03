　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

免開藍牙、APP　鴻蒙系統主打「碰一下」萬物皆可聯

▲民眾在上海華為旗艦店體驗使用鴻蒙系統（HarmonyOS 2）連結手機和平板電腦。（圖／CFP）

▲民眾在上海華為旗艦店體驗使用鴻蒙系統（HarmonyOS 2）連結手機和平板電腦。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）昨（2）日正式發佈，直接挑戰蘋果及安卓系統在智慧終端設備存在已久的「兼容性」難題。鴻蒙最大優勢在於採用「全場景」式系統為設計出發，免去民眾習慣透過藍牙或APP和其他智慧型設備連接，只需將設備擺在一起，「一拉、一碰」便可完成所有功能連結。

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）免去藍牙或APP連結設備，帶來智慧終端使用上的創新體驗。（圖／CFP）

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）免去藍牙或APP連結設備，帶來智慧終端使用上的創新體驗。（圖／CFP）

為了能和蘋果及安卓三足鼎立，鴻蒙系統主打的便是「萬物皆可聯」，以迎接即將到來的智慧化生活。舉例而言，一般常見的手機「投屏（鏡射）」或視訊功能，雖然可以將影像投放在螢幕上，往往還是得透過手機鏡頭、螢幕或喇叭來實現。

不過，鴻蒙系統可以直接調用螢幕上的鏡頭和麥克風，也就是把手機放到一旁，單純靠螢幕來進行視訊通話。此外，透過鴻蒙系統，可以將螢幕視為手機的延伸，以往雙螢幕的功能或透過連接智慧螢幕的鍵盤、滑鼠，都可以同步操作手機上的功能，並且隨時切換主要使用的設備。

也就是說，鴻蒙系統就像是橋梁的角色，將生活中的各種智慧設備放進一個共同的空間裡，隨時調用。

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）發布，將智慧設備放在同一個場域內，隨時可調用。（圖／CFP）

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）發布，將智慧設備放在同一個場域內，隨時可調用。（圖／CFP）

華為現階段已經和美的、九陽、老闆等大陸本土家電廠商達成合作，這些品牌將陸續推出使用鴻蒙系統的家電產品，逐步完善智慧生活場景。在鴻蒙系統持續擴大使用族群，推向全球，正式與蘋果、安卓分庭抗禮後，或將成為推動智慧系統革命的先行者。

ET快訊
救命金要來了！　紓困「10機關+20縣市」懶人包一次看
快訊／五堅情有團員「接觸陳零九」　經紀人證實：是黃偉晉
快訊／捷運警察爆確診　緊急匡列50人
快訊／陳零九確診新冠肺炎　女友首發聲
颱風暴風圈蓋南台灣　氣象局曝發「陸上警報」最快時間點
柯文哲曝控制台灣疫情「只剩2方法」！
LIVE／彩雲颱風恐發陸警！　氣象局最新說明
快訊／停課是否再延長？　教育部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸高考下周登場　官方為考務人員接種疫苗、設2.6萬間隔離考場

最快本週出手！拜登傳將修訂中企投資禁令　陸外交部回應

免開藍牙、APP　鴻蒙系統主打「碰一下」萬物皆可聯

港府防疫殺手鐧！　未接種疫苗赴港「14天內五次核檢」

劉鶴對話戴琪、葉倫　陸商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

吃真的流水席！　賓客照樣夾菜「屁股全泡水！」

香港擬下調BNT疫苗可接種年齡至12歲　專家：保護力更強！

陸專家：全球都要建立「免疫屏障」　因病毒會往「免疫窪地」躲

特斯拉車門打不開！他慘困死「60度活活爆烤」漸漸窒息

青銅器上留有蠶絲蛋白！　四川台青體驗三星堆考古現場

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

美國人「學中文」領悟出精髓！你好N遍、電話掛不斷網友有共鳴

陸高考下周登場　官方為考務人員接種疫苗、設2.6萬間隔離考場

最快本週出手！拜登傳將修訂中企投資禁令　陸外交部回應

免開藍牙、APP　鴻蒙系統主打「碰一下」萬物皆可聯

港府防疫殺手鐧！　未接種疫苗赴港「14天內五次核檢」

劉鶴對話戴琪、葉倫　陸商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

吃真的流水席！　賓客照樣夾菜「屁股全泡水！」

香港擬下調BNT疫苗可接種年齡至12歲　專家：保護力更強！

陸專家：全球都要建立「免疫屏障」　因病毒會往「免疫窪地」躲

特斯拉車門打不開！他慘困死「60度活活爆烤」漸漸窒息

青銅器上留有蠶絲蛋白！　四川台青體驗三星堆考古現場

貪玩貓招惹蜜蜂！小手腫成「棒棒糖」敷冰袋　上萬笑爛網：腫麼辦

21歲男欠組頭40萬用命還！3煞押公墓電擊凌虐　回家睡一夜慘死

台灣紓困對比美國落差約1萬　會計博士建議應採「廣而公平」原則

日願供台AZ疫苗！　謝長廷曝已在思考冷藏問題：國人健康不能冒險

前線護士懷孕7月值勤染疫亡　「被確診病人傳染」寶寶也喪命

石虎寶寶宜蘭現蹤？他驚見「超派幼獸」　原來是二級保育動物！

快訊／渣打銀1內勤員工染疫　金融業逾60人染疫

全台首座科學園區篩檢站今啟用　每日篩檢量能80至100件

救命金4日發！紓困4.0「10機關+20縣市」懶人包　所有補助一次看

竹南京元電移工宿舍爆45確診　竹科啟動「擴大篩檢移工」

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

大陸熱門新聞

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

特斯拉車門打不開！他困死車內60度爆烤險窒息

立榮放陽性旅客飛廈門　陸網怒：根本投毒

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

23歲女爬窗外躲大火　失手墜樓

5歲女童拔牙連續噴血10天死亡　爸媽含淚器捐

雲南15頭野象「離昆明剩2公里」下午將抵達

WHO緊批准科興　貧窮國「疫苗」有望！

15頭野象急行軍「已進入昆明市」

辣醫身體檢查已婚男病人！嗆正宮：第一次在廚房

藍寶堅尼烤肉悲劇了　一串216萬！

她菜中夾起捲曲陰毛噁炸　餐廳嗆：驗DNA看是誰的

阻日本供台疫苗？　國台辦否認

陸專家：希望明年初可恢復與部分國家往來

更多熱門

相關新聞

華為新機P50亮相　四鏡頭配置、萊卡相機

華為新機P50亮相　四鏡頭配置、萊卡相機

華為昨日舉行發表會，除發布最新的鴻蒙操作系統，也宣布一系列新品，包含新的 MatePad Pro，並提到許多新配件，包含華為手錶 3、FreeBuds 4 和顯示器。其中也公開新機P50 Pro的外觀。

華為正式推出「鴻蒙」！　破美圍堵擺脫Android依賴

華為正式推出「鴻蒙」！　破美圍堵擺脫Android依賴

網友最常用的5個「抓偷吃技巧」

網友最常用的5個「抓偷吃技巧」

逼拍8童裸照　生輔員父母助滅證

逼拍8童裸照　生輔員父母助滅證

醫科22歲鮮肉失蹤亡！朋友手機終被尋獲

醫科22歲鮮肉失蹤亡！朋友手機終被尋獲

關鍵字：

鴻蒙系統智慧設備手機華為

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳零九確診新冠肺炎！　

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面