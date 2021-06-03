免開藍牙、APP　鴻蒙系統主打「碰一下」萬物皆可聯

▲民眾在上海華為旗艦店體驗使用鴻蒙系統（HarmonyOS 2）連結手機和平板電腦。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）昨（2）日正式發佈，直接挑戰蘋果及安卓系統在智慧終端設備存在已久的「兼容性」難題。鴻蒙最大優勢在於採用「全場景」式系統為設計出發，免去民眾習慣透過藍牙或APP和其他智慧型設備連接，只需將設備擺在一起，「一拉、一碰」便可完成所有功能連結。

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）免去藍牙或APP連結設備，帶來智慧終端使用上的創新體驗。（圖／CFP）

為了能和蘋果及安卓三足鼎立，鴻蒙系統主打的便是「萬物皆可聯」，以迎接即將到來的智慧化生活。舉例而言，一般常見的手機「投屏（鏡射）」或視訊功能，雖然可以將影像投放在螢幕上，往往還是得透過手機鏡頭、螢幕或喇叭來實現。

不過，鴻蒙系統可以直接調用螢幕上的鏡頭和麥克風，也就是把手機放到一旁，單純靠螢幕來進行視訊通話。此外，透過鴻蒙系統，可以將螢幕視為手機的延伸，以往雙螢幕的功能或透過連接智慧螢幕的鍵盤、滑鼠，都可以同步操作手機上的功能，並且隨時切換主要使用的設備。

也就是說，鴻蒙系統就像是橋梁的角色，將生活中的各種智慧設備放進一個共同的空間裡，隨時調用。

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）發布，將智慧設備放在同一個場域內，隨時可調用。（圖／CFP）

華為現階段已經和美的、九陽、老闆等大陸本土家電廠商達成合作，這些品牌將陸續推出使用鴻蒙系統的家電產品，逐步完善智慧生活場景。在鴻蒙系統持續擴大使用族群，推向全球，正式與蘋果、安卓分庭抗禮後，或將成為推動智慧系統革命的先行者。