幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元　網愣：要玩啥？行程曝光

▲幼兒園舉辦畢旅，要去澳門4天3夜。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

有家長分享，孩子就讀的幼兒園預計明年5月舉辦親子畢業旅行，地點竟選在澳門，4天團費每人高達2萬5400元。畢旅通知單一曝光，立刻引發網友熱烈討論，不少人直呼「幼兒園有需要去畢業旅行嗎？也太誇張」，甚至質疑「小孩去澳門有什麼好玩的？」

家長在Threads發文，幼兒園畢旅預計於明年5月16日至19日舉辦畢業旅行，行程為親子同遊澳門。團費部分，大人與小孩若需佔床每人2萬5400元，3至11歲小孩不佔床則為2萬3400元，嬰兒則需6200元。費用已包含領隊、導遊小費及園區至機場的來回接送。

貼文曝光，不少網友質疑澳門對幼兒來說是否合適，「澳門有什麼適合小孩的？」「畢業旅行選澳門太奇怪了吧」、「是大人想去吧」。也有人直問「澳門有這麼貴嗎？」

底下有同樣收到通知單的家長回應，「也是今天拿到，上面有寫是因為老師去員工旅遊回來覺得適合親子同遊，反正這是自由參加。」

根據其他家長PO出的通知單，行程主要是去「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」，適合親子的景點。園方表示，老師們今年曾到澳門、珠海員工旅遊，覺得行程內容很適合幼兒與家長同樂，因此特別規劃這次親子畢旅，希望讓孩子和家長一起留下美好回憶。