生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

取貨免帶證件！兩大超商導入「數位憑證皮夾」　掃手機秒領包裹

▲▼7-ELEVEN宣布「數位憑證皮夾」將從12月24日起擴大導入至7200店，取包裹取貨將更方便。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「數位憑證皮夾」從12月24日起擴大至7200家店，民眾先用APP綁定認證，到門市嗶條碼後就可直接取貨。（圖／業者提供）

記者許敏溶／台北報導

為響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，7-ELEVEN從12月初推廣「數位憑證皮夾」，12月24日起服務將拓展至全台逾7200家門市，未來民眾可先用APP綁定認證，到門市嗶條碼後就可直接取貨。全家也宣布配合數發部政策，已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP專屬 QR Code，由店員過刷完成身分認證後，即可完成取件，即起4400店適用。

不少民眾都曾有想領取包裹，到超商時才發現忘了帶證件，為拿證件還得多跑一趟。為響應數位發展部政策，7-ELEVEN從12月初起，在全台近400家7-ELEVEN門市推廣「數位憑證皮夾」，首波開放「門市包裹取貨」服務加入。

▲▼7-ELEVEN宣布「數位憑證皮夾」將從12月24日起擴大導入至7200店，取包裹取貨將更方便。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「數位憑證皮夾」從12月24日起擴大至7200家店，民眾只要先用APP綁定認證，到門市嗶條碼後就可直接取貨。（圖／業者提供）

7-ELEVEN指出，響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，開通「門市包裹取貨」服務，12月24日更推廣到全台7200店門市，消費者領貨時免出示證件，只要持智慧型手機並開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已經綁定個人憑證的「QR CODE」，再嗶一下即可秒速完成包裹取貨流程。

7-ELEVEN提供【OPENPOINT APP 包裹取件「零元認證條碼」】使用流程說明：下載OPENPOINT APP成為會員➡到APP首頁服務選取寄取包裹➡我的包裹➡取件查詢➡匯入取件包裹➡電話號碼與會員帳號符合➡取得0元認證條碼。

▲▼「全家」響應數發部政策，即日起4400店導入「數位憑證皮夾」，打造最便利一站式包裹取件服務。（圖業者提供）

▲「全家」響應數發部政策，即日起4400店導入「數位憑證皮夾」，打造最便利一站式包裹取件服務。（圖／業者提供）

此外，「全家」近年積極拓展包裹取件便利性，朝一站式包裹取件服務邁進，並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能。「全家」今天宣布，全台4400店即日起響應「數位憑證皮夾」政策，凡已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬 QR Code，並由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。

「全家」數位金融部部長劉東豪表示，「全家」近年陸續在會員APP推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」等創新功能，帶動APP「包裹」專區月均使用次數超過40萬次。這次響應數發部政策「數位憑證皮夾」，只要下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證，取貨時向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code，就可由店員過刷並領取包裹，將可節省人員過往辨識證件時間，消費者體驗更順暢安全，為包裹數位化取件新選擇，

全家「數位憑證皮夾」包裹領取三步驟：

步驟一：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證

步驟二：向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code

步驟三：店員過刷QR Code取得姓名、末三碼，取出包裹

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公
日系商場確定重返台灣！　進駐北車地下街規模160坪
玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂
根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝
無照酒駕撞死路人！　新北19歲男判3年半

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

