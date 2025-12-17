　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

很多年輕人「不會1技能」都找人幫忙！　網搖頭：時間也是成本

▲鏡子,仙人掌,香包,人造花,床頭,針線。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲現代人還會自己縫東西嗎？（示意圖／取自Unsplash，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

以前學生時代，可能有接觸過「針線活」，但每個人的熟悉程度差異很大。近日有網友發文表示，現在不少年輕人連最簡單的縫紉都不會，第一反應不是交給家人處理，就是直接拿去外面修，甚至直接換新的，這樣是否算是生活白痴？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上以「現在年輕人幾乎不會縫東西？」為標題發文指出，他所說的不會縫東西，是指最基本的針線活，像是褲子鈕扣掉了、環保袋提把斷掉，或是衣物破洞。他觀察到，許多40歲以下的年輕人，不分男女，似乎大多不具備這類能力，不是交給媽媽處理，就是花錢解決，再不然就是丟掉換新的。

原PO也提到，雖然國中家政課可能會教過相關內容，但只要沒有實際使用，很容易就全部忘光。他因此感到好奇，這樣究竟算不算是「生活白痴」？或是公主病、王子病？如果伴侶不會基礎縫紉，會影響對對方的評價嗎？

▲▼針線,裁縫針。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得自己縫比較慢，不然小時候也是自己縫沙包啊，只是縫得很醜而已」、「術業有專攻」、「拿給別人縫才幾十元又縫得好看，幹嘛自己縫？而且幾年才可能用一次，東西放那很阿雜（煩燥）」、「環保袋一個才10元，修補個鬼」、「有當兵的年輕人應該都會針線」。

也有網友認為是時間成本問題，「成本問題，你自己縫的時間，去賺錢買都比較划算，很多人沒意識到時間也是成本」、「時間成本沒學過？那你吃的米怎麼不自己種」。話題引發討論。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公
日系商場確定重返台灣！　進駐北車地下街規模160坪
玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂
根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝
無照酒駕撞死路人！　新北19歲男判3年半

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元！行程曝光

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

今變天！　「全台有雨」時間曝

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

搬到新竹住一年！她搖頭「只想逃」兩派吵翻

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

不少人發現，近年來熟悉的取貨模式正悄悄改變，有些原本有店員的取貨門市，陸續轉成「智取店」。近日就有一名網友表示，常去的取貨店重新整修成智取店了，雖然便利性提升，但如果遇到問題，若能找到人幫忙，好像還是比較好。貼文曝光後，引起討論。

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變袋包作品展現台南故事

「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變袋包作品展現台南故事

被討小聘26萬！「半年薪噴了」男方嚇傻

被討小聘26萬！「半年薪噴了」男方嚇傻

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

台鐵、高鐵「週末票變超難買？」他驚呆

縫紉針線活PTT

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

「最會推責任」星座Top3！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

