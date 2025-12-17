很多年輕人「不會1技能」都找人幫忙！　網搖頭：時間也是成本

▲現代人還會自己縫東西嗎？（示意圖／取自Unsplash，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

以前學生時代，可能有接觸過「針線活」，但每個人的熟悉程度差異很大。近日有網友發文表示，現在不少年輕人連最簡單的縫紉都不會，第一反應不是交給家人處理，就是直接拿去外面修，甚至直接換新的，這樣是否算是生活白痴？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上以「現在年輕人幾乎不會縫東西？」為標題發文指出，他所說的不會縫東西，是指最基本的針線活，像是褲子鈕扣掉了、環保袋提把斷掉，或是衣物破洞。他觀察到，許多40歲以下的年輕人，不分男女，似乎大多不具備這類能力，不是交給媽媽處理，就是花錢解決，再不然就是丟掉換新的。

原PO也提到，雖然國中家政課可能會教過相關內容，但只要沒有實際使用，很容易就全部忘光。他因此感到好奇，這樣究竟算不算是「生活白痴」？或是公主病、王子病？如果伴侶不會基礎縫紉，會影響對對方的評價嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得自己縫比較慢，不然小時候也是自己縫沙包啊，只是縫得很醜而已」、「術業有專攻」、「拿給別人縫才幾十元又縫得好看，幹嘛自己縫？而且幾年才可能用一次，東西放那很阿雜（煩燥）」、「環保袋一個才10元，修補個鬼」、「有當兵的年輕人應該都會針線」。

也有網友認為是時間成本問題，「成本問題，你自己縫的時間，去賺錢買都比較划算，很多人沒意識到時間也是成本」、「時間成本沒學過？那你吃的米怎麼不自己種」。話題引發討論。