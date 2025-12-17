化痰「小鳥粉」要泡水還是吞服？藥師給答案

▲坊間的化痰藥物推出新的葡萄口味，不少民眾對於如何服用感到疑惑。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者柯振中／綜合報導

近期坊間熱議俗稱「小鳥粉」的化痰藥物推出新口味，也引發不少民眾對服用方式的疑問。藥師洪正憲指出，藥局中常被詢問「Acetylcysteine（乙醯半胱胺酸）化痰粉能否直接吞服」，他明確建議，該藥物應先泡水再服用，才能兼顧安全與效果。

洪正憲說明，Acetylcysteine又稱NAC，因外包裝印有小鳥圖樣，民眾習慣稱為「小鳥粉」。其主要用途為化痰，成人常見使用劑量為每次3公克，每日可使用3至4次。此外，該藥物亦是普拿疼中毒時的解毒劑，有時也會用於預防顯影劑造成的腎功能損傷。

針對服用方式，洪正憲表示，Acetylcysteine為水溶性粉末，先溶於水中可使藥物分子均勻分散，有助於吸收。若直接將粉末倒入口中，因其帶有明顯的硫味，可能刺激喉嚨，導致噁心、乾癢或引發咳嗽反射，臨床上也曾有民眾反映直接服用後出現不適感。

他進一步提醒，粉末狀藥物若直接吞服，顆粒可能誤入氣道，增加嗆咳或誤吸的風險，甚至可能誘發氣喘症狀，因此並不建議採取直接吞食的方式。

洪正憲強調，雖然NAC屬於相對安全的藥物，但正確的使用方法仍相當重要。民眾應依照醫師或藥師指示的劑量服用，避免自行加量，以免增加不必要的風險。若對用藥方式或劑量有疑問，應主動與專業醫療人員討論，才能確保藥效發揮並安心用藥。