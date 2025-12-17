2026年「4生肖」運勢超旺！貴人運爆棚　升官、發財攏總來

▲屬鼠、虎、蛇、馬的人2026運勢不錯。（示意圖／視覺中國CFP）



網搜小組／施怡妏報導

2025年進入尾聲，即將迎接2026年！《搜狐網》運勢專欄分享，2026年有四個生肖被看好，將迎來運勢大躍升，分別是屬鼠、虎、蛇、馬的人，未來一年將特別容易遇到轉機，無論事業、財富或人脈都有亮眼表現，簡直像被好運選中的天選之人！

▍生肖鼠｜靈活反應快 小機會也能變大錢

屬鼠的人腦袋靈活、觀察入微，天生就是捕捉機會的高手。2026年，屬鼠者在職場上將憑藉敏捷的判斷力快速掌握新趨勢，不論是投入新產業還是參與創新項目，都有望拔得頭籌。此外，偏財運也相當旺，小型投資、抽獎活動或是突如其來的機會，常常能帶來驚喜收穫，一點一滴累積起來，將成為實現財富的助燃劑。

▍生肖虎｜氣場全開 貴人資源主動靠攏

屬虎的人向來霸氣外露、有衝勁，到了2026年將迎來翻轉關鍵年。不僅在事業上有望躍升為核心幹部，還可能參與重要專案或決策，在團隊中發光發熱。加上貴人緣旺盛、資源到位，整體運勢強到不行。財運也跟著起飛，正財穩定成長之外，透過合作或投資更可能一舉進帳，荷包迅速升級。

▍生肖蛇｜冷靜穩重 財富穩中求勝

屬蛇者一向擅長觀察與規劃，在2026年表現將更加沉穩精準。他們在投資理財上眼光獨到，不輕易出手，但出手必穩，能避開風險、選中潛力標的。加上長期累積的人脈與資訊優勢，讓他們在看似平淡的表面下，默默累積資產，打造穩健的財富路線。

▍生肖馬｜奔放行動派 衝了就有財

屬馬的人熱情洋溢、行動力十足，2026年將是他們大展身手的一年。只要願意主動出擊、拓展新領域，就會有不錯的機會與回報。無論是主職工作表現、還是副業兼差都可能有亮眼成果；再加上好人緣與樂觀態度加持，好運自然跟著跑，財運也水到渠成。