生活

爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　背後原因暖哭全網

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲超商店員數次拒絕爺爺，背後原因超暖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

超商暖心一幕！諮商心理師胡展誥今（17）日在粉專分享一段經歷，他目擊一位爺爺堅持要買咖啡，卻遭超商店員多次拒絕，最後甚至以「今天咖啡已經賣完」為由打發他。原以為是消費糾紛，沒想到店員隨後的一句解釋，讓胡展誥忍不住讚嘆，「好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔。」

胡展誥發文寫下，前幾天到便利商店買茶葉蛋時，遇到一個印象深刻的場景。當時一位年紀很大的爺爺要買咖啡，年輕的店員卻不賣給他，爺爺堅持要買，幾次後店員竟說「今天的咖啡已經賣完了」，提醒他把錢收好，並承諾「明天來一定會泡咖啡給你喝」。爺爺聽了沒辦法，才終於願意離開。

看著這一幕，胡展誥坦言自己當下猜想這應該不是第一次發生，心想「是不是爺爺有些狀況呢？」而現場另一位店員似乎也不知情，和他一樣露出了困惑的表情。

▲▼示意圖,生活,老人,照顧,陪伴,移工,外籍,陪伴,醫院,醫護（示意圖／123RF）

▲爺爺到超商想買咖啡，卻忘了自己已經喝了多少杯，遭店員拒絕販售。（示意圖／123RF）

隨後，該名年輕店員才解釋拒賣真相。原來，這位爺爺有時候會忘了自己喝了幾杯咖啡，所以當發現他一天當中重複來買咖啡，便決定不要一直賣給他。

此舉讓胡展誥相當感動，他在文中寫道，店員的處理方式「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤」，只是單純為了保護長輩。看著店員與爺爺的互動備感欣慰，文末他更感性地說，「佩服一個人能夠把話講得如此溫柔」，就連在一旁的他都被滋養了。

PO文一出也為網友注入一股暖流，紛紛留言，「好貼心又溫柔，在這麼忙的工作中還能注意細節，好棒！謝謝分享細微的美好」、「許多超商店員都很有愛喔～而且說的話很有溫度」、「謝謝有這樣的店員在社會的角落小小發著光～」、「店員看盡人間百態，有時候比我們都還通透溫柔」、「優秀的店員，他有著深植於心的溫柔和善良，謝謝心理師分享這樣暖心的日常」。

12/15 全台詐欺最新數據

爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　背後原因暖哭全網

