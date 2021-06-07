新北23處疫苗接種站出爐　侯友宜拚單日施打5萬人「這2熱區優先」

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

首批15萬劑莫德納疫苗預計9日開打，日本捐贈124萬劑AZ疫苗最快本週完成檢驗封緘後，也將開始配撥施打。針對新北市疫苗部署，市長侯友宜強調，凡事做好萬全準備，疫苗一下來就啟動，除了已備妥23處大、中型疫苗接種站，達250個接種點，力拚單日接種5萬人，同時祭出「決戰重症接種計劃」，將長照機構、洗腎患者、75歲以上長者列為第三類別提前施打。此外，根據戰略部署思維，將以板橋、中和等重熱區列為優先施打。

▲新北市設23處中大型疫苗接種站，預估每天可接種5萬人。（圖／新北市府提供）

侯友宜說明，新北長照機構非常多，被照顧者有2.2萬人，照顧者則有2.1萬人，長照機構相對容易發生重大群聚感染，因此列為優先施打對象；另外，目前分析統計，重症病患超過三分之一都是75歲以上，死亡案例中二分之一以上都是70歲，因此也列入優先施打對象。

侯友宜強調，疫苗接種的速度是跟病毒賽跑，因此新北一定要先盤點量能，將人力、物力準備好，「疫苗一下來就能同時啟動」，至於配發數量，侯友宜表示尊重中央戰略思維。

▲新北市疫苗接種站及接種規畫原則。（圖／新北市政府提供）

為因應接下來大量接種疫苗需求，新北市於各區現有的場館，規劃13處大型、10處中型的疫苗接種站，其中江翠重畫區建置全台首座大型接種站，5日則完成建置「五股工商展覽中心疫苗接種站」，是首座大型室內接種站，總共23處接種站多達250個接種點，一天接種量能將達5萬人。

「江翠重畫區疫苗接種暨快篩站」位於板橋江子翠重畫區，面積超過1200坪，利用貨櫃組合屋形式建置，方便快速組裝、拆卸及移動，共有18個接種窗口，可同時使用，附近有大型停車場，可停數百輛車及機車，6/3起先作為快篩站使用，最多一天可採檢2000人。

▲江翠大型疫苗接種站面積超過1200坪（約4000平方公尺），共有18個接種窗口，可同時使用。（圖／新北市府提供）

「五股工商展覽中心疫苗接種站」利用疫情期間閒置的大型場館，佔地4000坪，室內1200坪的場地配置醫護人員進駐問診、注射疫苗的作業空間，以及民眾掛號、留觀休息的場所，可容納8組醫護人員同時作業，由亞東醫院團隊協助，在疫苗數量足夠的前提下，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。

▲▼五股工商展覽中心疫苗接種站為國內首座大型室內疫苗接種站。（圖／新北市府提供）

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