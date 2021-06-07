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新北23處疫苗接種站出爐　侯友宜拚單日施打5萬人「這2熱區優先」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

首批15萬劑莫德納疫苗預計9日開打，日本捐贈124萬劑AZ疫苗最快本週完成檢驗封緘後，也將開始配撥施打。針對新北市疫苗部署，市長侯友宜強調，凡事做好萬全準備，疫苗一下來就啟動，除了已備妥23處大、中型疫苗接種站，達250個接種點，力拚單日接種5萬人，同時祭出「決戰重症接種計劃」，將長照機構、洗腎患者、75歲以上長者列為第三類別提前施打。此外，根據戰略部署思維，將以板橋、中和等重熱區列為優先施打。

▲▼新北設有23處大、中型疫苗接種站。（圖／新北市政府提供）

▲新北市設23處中大型疫苗接種站，預估每天可接種5萬人。（圖／新北市府提供）

侯友宜說明，新北長照機構非常多，被照顧者有2.2萬人，照顧者則有2.1萬人，長照機構相對容易發生重大群聚感染，因此列為優先施打對象；另外，目前分析統計，重症病患超過三分之一都是75歲以上，死亡案例中二分之一以上都是70歲，因此也列入優先施打對象。

侯友宜強調，疫苗接種的速度是跟病毒賽跑，因此新北一定要先盤點量能，將人力、物力準備好，「疫苗一下來就能同時啟動」，至於配發數量，侯友宜表示尊重中央戰略思維。

▲▼新北市疫苗接種站及接種規畫原則。（圖／新北市政府提供）

▲新北市疫苗接種站及接種規畫原則。（圖／新北市政府提供）

為因應接下來大量接種疫苗需求，新北市於各區現有的場館，規劃13處大型、10處中型的疫苗接種站，其中江翠重畫區建置全台首座大型接種站，5日則完成建置「五股工商展覽中心疫苗接種站」，是首座大型室內接種站，總共23處接種站多達250個接種點，一天接種量能將達5萬人。

「江翠重畫區疫苗接種暨快篩站」位於板橋江子翠重畫區，面積超過1200坪，利用貨櫃組合屋形式建置，方便快速組裝、拆卸及移動，共有18個接種窗口，可同時使用，附近有大型停車場，可停數百輛車及機車，6/3起先作為快篩站使用，最多一天可採檢2000人。

▲▼疫苗接種站位於板橋區環河西路四段與華江七路口，是全國首座的疫苗接種站，面積超過1200坪（約4000平方公尺），共有18個接種窗口，可同時使用。（圖／新北市府提供）

▲江翠大型疫苗接種站面積超過1200坪（約4000平方公尺），共有18個接種窗口，可同時使用。（圖／新北市府提供）

「五股工商展覽中心疫苗接種站」利用疫情期間閒置的大型場館，佔地4000坪，室內1200坪的場地配置醫護人員進駐問診、注射疫苗的作業空間，以及民眾掛號、留觀休息的場所，可容納8組醫護人員同時作業，由亞東醫院團隊協助，在疫苗數量足夠的前提下，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。

▲▼五股工商展覽中心疫苗接種站為國內首座大型室內疫苗接種站。（圖／新北市府提供）

▲▼五股工商展覽中心疫苗接種站為國內首座大型室內疫苗接種站。（圖／新北市府提供）

▲▼五股工商展覽中心疫苗接種站為國內首座大型室內疫苗接種站。（圖／新北市府提供）

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