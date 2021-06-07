公費疫苗今開打！各縣市優先施打對象一次看　

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市優先施打對象。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／整理報導

國內本土疫情未趨緩，隨著疫苗陸續到位，指揮中心也宣布，今（7日）起「全民免費接種疫苗」，接種對象分為11大類，其中優先順序，雙北針對未曾接種第一至第三類人員（醫事人員、中央與地方防疫人員、高接觸風險第一線人員），其餘縣市則是未曾接種的第一類人員。此外，稍早行政院宣布，124萬劑AZ疫苗優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者，將請地方政府造冊以利接種作業。《ETtoday新聞雲》整理各縣市接下來的疫苗施打計畫，讓讀者看懂。

台北市：第一類至第三類人員為優先施打對象。



新北市：除第一類至第三類人員，長照機構、洗腎患者、75歲以上長者也將提前優先施打。



基隆市：2100劑疫苗施打九成，待下一批疫苗到貨，依中央指揮中心規定，未曾接種疫苗之第一類醫事人員為接種對象,並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象。



桃園市：最新配賦1萬劑，優先給中央指定民航人員施打，剩餘的讓第一類以醫院、診所的非醫事人員像是如牙科助理、醫院行政人員，以及二、三類一線防疫人員，清潔隊員、長照機構工作人員優先，今開始施打。



台中市：目前已無疫苗，接下來優先接種對象以未曾接種疫苗之第一類醫事人員為主，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象，目前尚未開放之公費對象。



彰化縣：目前已無疫苗，接下來優先接種對象以未曾接種疫苗之第一類醫事人員為主，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象，目前尚未開放之公費對象。



南投縣：最近一批於5月底獲配之3300劑疫苗，已全數施打完畢，目前以一線醫事人員、警消和執行防疫業務人員為優先。



雲林縣：目前已無疫苗，接下來會先針對未曾接種的第一類醫事人員，後續再開放第二、三類等對象施打，依中央公布順序逐步施打。

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嘉義縣：具有執業登記之醫事人員、醫療院所之非醫事人員(含集中檢疫所之非醫事人員)，第一線警消環衛為優先施打對象。

嘉義市：具有執業登記之醫事人員、醫療院所之非醫事人員（含集中檢疫所之非醫事人員）、警消環衛及殯葬第一線人員，都是優先施打對象。

台南市：除第一類至第三類人員尚未施打者、長照機構照顧者，75歲以上長者、洗腎患者、關鍵設施及產業、國防必要人員、大學指考入闈工作人員，都將列入優先施打對象。



高雄市：安養、養護社福等長照機構的照顧者、受照顧者、工作人員及居服員等，以及75歲長者與洗腎病人列入優先施打對象。



屏東縣：以第一類未施打人員為優先，逐步開放二 、三類及長照機構人員。



宜蘭縣：未曾接種疫苗之第一類醫事人員為優先，並將視疫苗接種進度，逐步開放至第二、三類及機構對象；之前尚未開放之公費對象，也將於後續施打。目前宜蘭縣剩餘數百劑疫苗持續接種中，等中央下一批疫苗配發到貨，依開放接種對象接續施打。



花蓮縣：第一線醫護人員、消防救護人員、警政人員優先施打，目前花蓮縣僅剩1749劑，消防救護人員正陸續施打中。



台東縣：中央發放的5100劑已在6月4日施打完畢，目前沒有疫苗，規劃以第一線醫護人員及警消為優先順序。



金門縣：依照中央規定，第一到三類人員優先。

澎湖縣：依照中央規定，第一到三類人員優先。