忙整天全身汗！遭客人嫌髒「貨放下快走」　物流司機淚：我像異類

▲送貨時被客人嫌髒。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏 /綜合報導

台灣疫情爆發後網購數暴增，還要運送防疫物資，讓物流業者非常繁忙，一名女網友表示，一名穿著物流制服的伯伯坐在公園哭泣，她遞上從超商買來的飯糰和水，伯伯嘆了一口氣說，忙了一整天都沒吃，還被客人罵髒，因為工作關係接觸太多人，不敢去看出生一個月的孫女，回想起這些事情，難受到想不開。

女網友在Dcard發文，一名灰白頭髮穿著物流制服的伯伯，坐在公園內雙手撫著頭，微微顫抖，聽到啜泣聲後，她當下的心情從害怕轉成擔心，轉身到超商買了冰水、飯糰跟巧克力，希望可以給伯伯一點溫暖。回到公園，她拿起酒精狂噴食物後遞給伯伯，並問「伯伯你還好嗎？是不是身體不舒服？」。

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伯伯嘆了一口氣向原PO表示，今天原本休假，但因為貨物太多臨時被叫來上班，忙了一整天都沒吃東西，還被客人嫌髒，滿身汗，要他貨物放著快點走，下班想買點吃的但忘記帶錢包，因為擔心物流接觸太多人，不敢回去看剛出生滿一個月的孫女，想起這些事情忍不住鼻酸哭了出來，甚至難受到想不開。

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO聽到伯伯的遭遇，也跟著哭了起來，疫情期間大家都很緊張，希望伯伯不要想太多，離開前給了對方新的口罩還有衛生紙，「難過的時候想想孫女，把跟她見面當作是一個目標，就會有更多力量向前邁進」，希望大家在防疫的同時，可以為這些努力工作的人打氣，「一句問候就能幫助他們」。

貼文一出，許多網友大讚原PO的愛心，「原PO好棒好溫暖！希望疫情之下，大家都可以更有同理心，也謝謝努力工作的人們，社會才能持續運作，只期盼黑暗快結束，曙光到來」、「我自己也很心疼現在物流人員跟營造人員，辛苦工作，卻被一些無腦人被當異類，吃個午餐也要躲躲藏藏的，還自以為正義魔人」、「妳很棒！社會正能量」。