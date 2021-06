連假返鄉潮「感染激增」先例！英美耶誕新年後　1月疫情飆高峰

▲英美的新冠疫情都因2020年年末一系列假期逐漸升溫,1月來到高峰。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

端午連假將至,為了避免返鄉人潮導致疫情擴散,各界紛紛呼籲暫忍思親之情,好好待在家。國外也曾發生類似情況,英美經歷2020年末感恩節、聖誕節以及2021新年的一系列假期,疫情逐漸升溫,並於今年1月來到高峰,儘管政府公衛單位事前再三呼籲切勿旅行,仍無法阻止人群移動接觸。幸好,兩國在推動疫苗施打後,情況逐漸趨緩。

▲以美國為例,其疫情在年末假期開始逐漸升溫。(圖/翻攝Google)



美國總統拜登上任後,推動大規模施打計畫,他先前也訂下接種目標,預計在今年7月4日前,讓國內70%成年人施打至少1劑疫苗。該國每日確診和死亡病例數量有效降低,疾病管制與預防中心(CDC)也於5月宣布,完全接種者在室內外可以不用戴口罩或保持社交距離。



儘管如此,CDC截至6月4日的數據卻顯示,全美如今每日平均接種100多萬劑,與4月初的330萬劑相比下降許多,施打速度放慢。另外,美國目前約63.2%成年人,也就是近1.7億人施打至少1劑,約41.4%成年人,也就是1.375億人左右完全接種。若維持目前速度,可能直到7月中下旬,才可達成拜登的目標。

▲英國疫情趨緩,1日睽違1年多通報0死亡病例。(圖/路透)



BBC等媒體報導,英國以輝瑞(Pfizer)和AZ疫苗為主,推動大規模接種後,如今完整施打人口比例大約40%。該國2月底宣布「4階段解封計畫」,希望最快6月21日完全解除防疫措施,恢復正常生活,而各階段開放與否,皆依據疫苗接種、感染率以及變異毒株擴散等情況來決定。

The Power of Vaccines



UK reports first day with ZERO COVID deaths since March 2020. @BBCWorld @ella_wills



US heading slowly but surely to that day. @FT https://t.co/W49XX1mXYJ pic.twitter.com/QUKgSqsbjL