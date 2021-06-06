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連假返鄉潮「感染激增」先例！英美耶誕新年後　1月疫情飆高峰

▲▼ 美國,新冠肺炎,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲英美的新冠疫情都因2020年年末一系列假期逐漸升溫，1月來到高峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

端午連假將至，為了避免返鄉人潮導致疫情擴散，各界紛紛呼籲暫忍思親之情，好好待在家。國外也曾發生類似情況，英美經歷2020年末感恩節、聖誕節以及2021新年的一系列假期，疫情逐漸升溫，並於今年1月來到高峰，儘管政府公衛單位事前再三呼籲切勿旅行，仍無法阻止人群移動接觸。幸好，兩國在推動疫苗施打後，情況逐漸趨緩。

▲▼美國疫情在年終假期後惡化。（圖／翻攝Google）

▲▼美國疫情在年終假期後惡化。（圖／翻攝Google）

▲以美國為例，其疫情在年末假期開始逐漸升溫。（圖／翻攝Google）

美國總統拜登上任後，推動大規模施打計畫，他先前也訂下接種目標，預計在今年7月4日前，讓國內70％成年人施打至少1劑疫苗。該國每日確診和死亡病例數量有效降低，疾病管制與預防中心（CDC）也於5月宣布，完全接種者在室內外可以不用戴口罩或保持社交距離。

儘管如此，CDC截至6月4日的數據卻顯示，全美如今每日平均接種100多萬劑，與4月初的330萬劑相比下降許多，施打速度放慢。另外，美國目前約63.2％成年人，也就是近1.7億人施打至少1劑，約41.4％成年人，也就是1.375億人左右完全接種。若維持目前速度，可能直到7月中下旬，才可達成拜登的目標。

▲▼英國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國疫情趨緩，1日睽違1年多通報0死亡病例。（圖／路透）

BBC等媒體報導，英國以輝瑞（Pfizer）和AZ疫苗為主，推動大規模接種後，如今完整施打人口比例大約40％。該國2月底宣布「4階段解封計畫」，希望最快6月21日完全解除防疫措施，恢復正常生活，而各階段開放與否，皆依據疫苗接種、感染率以及變異毒株擴散等情況來決定。

《金融時報》寫道，英國6月1日通報單日0死亡病例，是2020年3月以來，也就是睽違1年多首次達成此紀錄。許多專家肯定疫苗效力與防疫成果，但唐寧街表示，儘管首相強生（Boris Johnson）希望按照計畫執行，也沒有看見任何數據表明應該推遲政策，但目前仍無法斷言能否如期解封，預計14日才會宣布。

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