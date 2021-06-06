地球恐無預警遭外星光速武器攻擊！　專家籲：快簽署星際和平協議

▲哈佛天文學家勒布認為，若外星人使用「光速武器」對付地球，人類將不會受到任何警告。（示意圖／取自免費圖庫wallpaperaccess）

記者葉睿涵／編譯

科學家相信，宇宙有類似人類的高智商生物存在，但由於人類的科技落後，讓我們對於宇宙與其他星球生物的了解甚少。哈佛大學天文學家勒布（Avi Loeb）最近投書《科學人》指出，宇宙中或許存在一個擁有先進「光速武器」的外星文明，為了避免該文明的高智商生物攻擊地球，人類應與之進行星際外交，簽署星際和平協議。

據《科學人》報導，勒布推測，宇宙中的高智商生物，有著比人類更先進的文明，他們有能力將真空的能量密度轉化為熱量，讓其以光速移動，向太空釋放出前所未有的能量，並讓沿途的所有物品燃燒殆盡。

▲勒布認為，簽署星際和平協議，是保障宇宙和平的唯一辦法。（示意圖／取自免費圖庫wallpaperaccess）

若高智商生物將這種技術用在武器研發上，那擁有先進的「光速武器」對這些外星文明而言，是輕而易舉的。勒布擔心，若外星人將這種先進「光速武器」用來攻擊地球，人類將不會預先收到任何警告，也永遠不會知道是什麼襲擊了我們。

勒布指出，人類要避免這類宇宙災難的方法，就是效仿蘇聯、英國和美國在1963年，簽署的《全面禁止核試驗條約》。勒布認為，唯有與外星文明進行星際外交，簽署星際和平協議，才能避免外星人攻擊地球，進而保障銀河系和仙女星系的安全。

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