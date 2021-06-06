南投市、埔里鎮迄今社區快篩1759人　2採檢陽性PCR轉陰

▲南投縣社區篩檢站今於南投市篩檢131人，結果皆屬陰性。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣新冠肺炎確診人數今天再度「加零」，縣府衛生局近日持續辦理社區篩檢防堵社區感染，今於南投市追加快篩131人，總計3場次523人全屬陰性；另埔里鎮社區快篩採檢專案篩檢已於昨（5）日結束，總計9場次1236人，呈陽性2人另作核酸檢測（PCR）後轉為陰性。

全縣各地人口最多的縣轄市南投市在4日出現投2例確診個案（案10361、案10469），縣府衛生局委請竹山秀傳醫院在南投市辦理3場次社區篩檢站，總計快篩篩檢523人，全數陰性；包括6月5日於南投市營北里集會所前空地（193人）、南投市市民廣場前空地（199人），今天則於南投縣立體育場（南崗路廣場）篩檢131人。

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▲南投縣社區篩檢站今於南投市篩檢131人，結果皆屬陰性。（圖／南投縣政府提供）

埔里方面因先前傳出家庭群聚確診情形，縣府衛生局委請埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院和埔里鎮衛生所辦理社區快篩：埔基醫院於5月30日至6月1日3場次篩檢590人，快篩陽性1人，針對快篩陽性者立即採檢核酸檢測（PCR），結果PCR為陰性。

台中榮總埔里分院於5月30日至6月1日3場次篩檢320人，快篩陽性1人，針對快篩陽性者立即採檢核酸檢測（PCR），結果PCR為陰性；埔里鎮衛生所分別於仁愛公園（2日）篩檢84人、枇杷集會所（4日）篩檢90人、地理中心碑（5日）篩檢152人。

南投縣衛生局呼籲「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，倘有身體不適，應戴口罩儘速就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

*6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院



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