防北投市場聚人潮　警到場播「柯文哲防疫錄音」管制人車

▲北投警方利用市長柯文哲防疫錄音宣導民眾縮短購物時間避免群聚。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，北投警分局因應疫情升溫，為避免市場周邊採買人潮過多，6日針對轄內北投市場、自強市場、金龍市場及新北投復興市場等處周邊及出入處所，規劃執行防疫宣導暨交通管制疏導勤務。

▲北投警方利用市長柯文哲防疫錄音宣導民眾縮短購物時間避免群聚。（圖／記者張君豪翻攝）

員警以手持字板、擴音器及播放「柯文哲市長防疫宣導」錄音、並協調當地里長到埸協助防疫宣導，勸導民眾戴上口罩並保持社交距離，另北投市場外攤周邊採買人潮易形成群聚熱區，警方從上午8時起至12時止，實施彈性管制車輛進入新市街、磺港路與大興路口、光明路新生巷口、清江路25巷口等傳統市場民眾易群聚範圍。

北投警方表示，本日上述傳統市場周邊人潮有顯著減少，群聚狀況紓緩，北投警方籲請民眾，於疫情嚴峻時期，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，避免群聚造成防疫破口。

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