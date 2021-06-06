　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防北投市場聚人潮　警到場播「柯文哲防疫錄音」管制人車

▲北投警方利用市長柯文哲防疫錄音宣導民眾縮短購物時間避免群聚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北投警方利用市長柯文哲防疫錄音宣導民眾縮短購物時間避免群聚。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，北投警分局因應疫情升溫，為避免市場周邊採買人潮過多，6日針對轄內北投市場、自強市場、金龍市場及新北投復興市場等處周邊及出入處所，規劃執行防疫宣導暨交通管制疏導勤務。

▲北投警方利用市長柯文哲防疫錄音宣導民眾縮短購物時間避免群聚。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北投警方利用市長柯文哲防疫錄音宣導民眾縮短購物時間避免群聚。（圖／記者張君豪翻攝）

員警以手持字板、擴音器及播放「柯文哲市長防疫宣導」錄音、並協調當地里長到埸協助防疫宣導，勸導民眾戴上口罩並保持社交距離，另北投市場外攤周邊採買人潮易形成群聚熱區，警方從上午8時起至12時止，實施彈性管制車輛進入新市街、磺港路與大興路口、光明路新生巷口、清江路25巷口等傳統市場民眾易群聚範圍。

北投警方表示，本日上述傳統市場周邊人潮有顯著減少，群聚狀況紓緩，北投警方籲請民眾，於疫情嚴峻時期，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，避免群聚造成防疫破口。

【相關新聞】

大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑　警員未上銬監視這下慘了

確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

快訊／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人快篩全面消毒

ET快訊
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

曾智希「穿內褲躺床」秀美臀！　自曝日常居家穿搭…網嗨喊想看

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

小孩在家超崩潰！梁詠琪變電腦通　鄭中基重拾地位靠「動森」

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

臭到懷疑喵生！牠聞腳「表情瞬間當機」　狂聞3次網笑：上癮了？

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

即／北市中山區驚傳夫妻在家同天猝死

拍完婚紗趕場約炮！特戰夫拋網美妻狂劈腿

新莊「億級雜貨店老闆」」遭綁撕票　主嫌竟是警察

把少女載進摩鐵！2男「1天連戰4次」下場慘了

屏東夫妻爬山遇大雨　提早折返夫竟失蹤亡

阿伯不戴口罩　被勸竟拿尖錐傷人

國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

7人半夜約聊　最少罰42萬

長腿妹頂包畫面曝！紅色小牛「全撞爛」

紅色小牛自撞　長腿妹肇事嚇傻先跑

快訊／全台警+3確診　保一總隊首傳染疫

更多熱門

相關新聞

紓困網站排隊8小時　網臉綠：明天申請GG

紓困網站排隊8小時　網臉綠：明天申請GG

民眾只要符合「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的條件，即可依照投保薪資領取到紓困金，就有網友貼出勞保局的網址，表示如果不確定自己是否符合資格，輸入個人資料就能馬上知道。不過，有人實測後就無奈表示，他點開網站發現居然要等500多分鐘，「台灣人就是愛排隊。」

接到疑似染疫相驗　北檢法醫李漢宗：都我來

接到疑似染疫相驗　北檢法醫李漢宗：都我來

防疫神卡搶市！最高回饋13% 專家籲消費者須注意兩件事

防疫神卡搶市！最高回饋13% 專家籲消費者須注意兩件事

林靜儀砲雙北「不買菜分流」：面子比市民重要

林靜儀砲雙北「不買菜分流」：面子比市民重要

傳郭台銘爭取代工BNT疫苗　台康生技回應了：「純屬子虛烏有！」

傳郭台銘爭取代工BNT疫苗　台康生技回應了：「純屬子虛烏有！」

關鍵字：

台北市北投傳統市場新冠肺炎防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面