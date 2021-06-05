花蓮38例今喜迎+0！徐榛蔚呼籲別返鄉：勿群聚前往外縣市跑

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，雖為零確診，但病毒沒有休假，防疫工作切勿鬆懈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心5日下午公布國內新增476例本土確診病例，校正回歸本土個案35例，總計511例；花蓮縣零確診，縣長徐榛蔚隨後召開例行性記者會，呼籲花蓮鄉親雖為零確診，但病毒沒有休假，防疫工作切勿鬆懈，落實戴口罩、勤洗手、不共餐，非必要不要外出，保護自己也保護他人！



徐榛蔚首先向鄉親報告，花蓮目前累計38例確診個案，5位已出院，尚在醫院中治療為33位，居家隔離人數67位，解除隔離人數177位。花蓮縣政府至今開放高風險區域無症狀鄉親篩檢1673人，共計1665人採檢結果為陰性，衛生局持續於花蓮市衛生所前廣場同樣也啟動防疫篩檢專案，每日提供400個名額讓鄉親預約登記檢測。

徐縣長表示，花蓮縣目前防疫專責病床共計有118床，已使用47床，剩餘71床空床；防疫旅館共計有237間，目前已使用63間，剩餘174間，不符防疫規定至4日止共函送裁處共19件，包括未佩戴口罩17件、公告管制2件。防疫消毒場域新增183處，累計3486處。慎重呼籲，按照目前新冠肺炎傳播情形，自我防疫工作尤其重要，即便是出外倒垃圾，也應全程佩戴口罩，懇請花蓮鄉親務必持續配合。

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針對苗栗移工爆發群聚感染事件，縣府社會處已針對有移工的企業做稽查，呼籲雇主列冊並向衛生局預約企業篩檢，由雇主負擔抗原快篩費用，一人為250元，並務必叮嚀移工週末避免群聚、切勿前往外縣市。

▲衛生局長朱家祥表示，目前花蓮疫苗數為13000劑，預計於下周施打完畢。

衛生局長朱家祥針對疫苗施打提出說明，目前花蓮疫苗數為13000劑，截至6月4日止，已施打10419劑，預計於下周施打完畢。花蓮縣政府會積極爭取疫苗及增加疫苗施打場所，至少讓每位鄉親都能注射第一劑疫苗，而疫苗施打站的增設，也能提升疫苗施打速度並避免民眾群聚。

由於國內疫情依然嚴峻，徐縣長呼籲民眾非必要勿前往外縣市，在外縣市鄉親暫緩返鄉；若有必須返鄉之需求，花蓮縣政府在台八線、台九線、台十一線、火車站、轉運站及機場等場域也將會公告快篩預約資訊，請民眾多加運用篩檢站的預約電話，並在快篩後進行自主健康管理並避免外出，與家人同住時避免共餐，在家戴上口罩，保護自身與家人的健康。

花蓮縣政府自6月7日起成立紓困4.0諮詢服務專線（電話8227171 分機119及187 共2線，服務時間：每週一~五，上午8:00-12:00，下午13:30-17:30），由專人提供民眾諮詢服務，另外也將花蓮縣政府及中央各項紓困項目及相關資訊公告於縣府全球資訊網首頁「紓困專區」，並隨時更新內容以便提供民眾查詢最即時的紓困訊息。

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