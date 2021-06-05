增38死創新高！本土累積213死　指揮中心公布「死亡年齡分佈」

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（5）日增38死創新高，5/11社區感染爆發以來，累積死亡人數已達213人，致死率上升至至2.0%，逼近全球的2.2%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土疫情從5月下旬開始爆發重症，也有一定比例死亡，又以中老年人為多，並沒有年輕化趨勢。

羅一鈞提到，初步分析發現，死亡個案年齡以60歲以上最多、占比89.1%，平均年齡落在72歲。目前死亡個案中，有81.7%有慢性病史，從發病到死亡平均日數為8.3天。

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▲確診年齡分佈圖。（圖／ETtoday）

中央流行疫情指揮中心今日表示，因應國內疫情持續嚴峻，為利醫療院所照護COVID-19重症個案，上午10時辦理「COVID-19 Clinical Rounds：新冠病毒重症個案臨床處置」線上課程，由臺大醫院新竹臺大分院余忠仁院長主持。

課程內容包括臺大醫院新竹臺大分院余忠仁院長主講「新型冠狀病毒(COVID-19)重症個案臨床處置」；及臺大醫院隔離加護病房主任阮聖元主任主講「新型冠狀病毒(COVID-19)個案之隔離加護病房照護實務經驗分享」，總計約3,900名急重症醫師及照護團隊共同線上參與，且踴躍提出臨床實務問題，並由講者現場即時回應。

▲維持病人清醒可以使用「超人姿勢」。（圖／記者嚴云岑翻攝）

余忠仁建議，照顧重症病人很重要一塊是保持清醒，維持病人清醒可以使用「超人姿勢」，讓病人趴俯臥，右手彎曲墊在頭下，左手背於背後，可以維持一小時，雖然病人還是很喘（30下/min），不過可以看電影。可以減少5-6名照顧人力。

指揮中心再次呼籲，重症照護是團隊作戰，面對COVID-19疫情，重症照護團隊要顧好自己，也要顧好隊友，共同強化重症病人照護，保障病人安全。