李俊儒榮陞東港副分局長　龔明昌陞任里港副分局長

▲龔明昌陞任里港警分局副分局長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局傳出喜訊，原第二組組長李俊儒榮陞新職東港分局兩線三星副分局長，同仁歡送離別依依，感謝李組長在分局服務任內所做出的服務與貢獻。另縣警局局員龔明昌陞任里港分局副分局長新職，未來分局全體同仁亦將遵依其領導，持續為警政工作付出心力。

▲李俊儒陞任東港警分局副分局長。

李俊儒於76年警察學校警員班畢業後初任警職於高雄港務警察所，積極進取考上中央警官學校行政警察科61期進修後，分發至屏東縣警察局服務，一路從基層警員做起，經歷巡官、警務員、所長、一、二、三組組長等職，學經歷相當完整。這次陞任可說是實至名歸。

龔明昌副分局長也是基層員警出身，76年警察專科學校行政警察科畢業，初任警職於高雄市政府警察局，後考取中央警官學校60期，畢業分發至屏東縣警察局，歷經巡官、督察員、組長、股長等職務，學識涵養經歷亦是完備，2年前更是榮陞局長室局員，如今借用長才，出任里港分局副分局長一職，必能帶領里港分局全員更往前邁進。

分局長楊龍祥表示，恭賀李組長及龔副分局長榮陞，適才適所，期勉未來皆能夠在其職位上發揮長才，帶領各位警察同仁一同為人民服務，為治安、交通工作打拼，創造安居樂業，幸福屏東。

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