　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏檢社會勞動人「步廍驚喜」　協助農村活化再生

▲社會勞動人參與東港鎮下廍社區勞務，協助農村活化再生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲社會勞動人參與東港鎮下廍社區勞務，協助農村活化再生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮下廍社區近來年輕人口不斷流失到都市發展，社區民眾警覺人口結構漸趨老化，為讓年輕人留在家鄉生活，便積極推動農村再生計畫，期能改善現況、提升產業，找回往日繁榮，該社區發展協會遂屏東地檢署申請成為社會勞動機構，並透過社會勞動人力的挹注，協助社區活化、農村再生的運作，達到三贏功能。

▲社會勞動人參與東港鎮下廍社區勞務，協助農村活化再生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼參與插秧、種菜。

▲社會勞動人參與東港鎮下廍社區勞務，協助農村活化再生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東黑鮪魚文化觀光祭打響東港知名度，其實東港不止漁產出名，東港生產的稻米，品質優良，也孕育出出神農獎得主。

▲社會勞動人參與東港鎮下廍社區勞務，協助農村活化再生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼參與社區工作。

▲社會勞動人參與東港鎮下廍社區勞務，協助農村活化再生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東地檢署辦理「步廍驚喜」社會勞動專案，挹注了13名社會勞動人力，並結合2015年屏東國際彩稻藝術節神農獎得主林清源、農委會水土保持局台南分區、屏東縣政府農村再生專案辦公室、下廍社區發展協會、社區居民與小學生們，經過相當時間的勞力付出，完美產出水稻彩繪「步廍驚喜」的大型藝術景觀。尤其從空中俯瞰水稻田美不勝收，吸引外來遊客駐足，成為社區的觀光景點，農村再生活化同時也凝聚社區居民向心力。

當水稻收割，社會勞動人與社區居民一同分享勞力汗水付出的成果，充滿了驕傲與成就感；部份稻米也作為社區發展協會平日提供社區長者供餐使用。

社會勞動人阿昌表示，參與社區環境打掃、老人供餐準備、開心農場蔬菜種植、灌溉、協助製作老人上課使用的道具等，竟然可以幫助社區發展觀光，感謝社區居民提供這樣的機會，讓他們「做公益又可以免罰錢、免進去關」，更可以繼續工作賺錢養家，真的非常有意義。

►Her今天推出「負離子陶瓷吹風機」市價1280元，特價999元

ET快訊
快訊／郭台銘還缺原廠授權書　蔡英文回應了
快訊／國產疫苗先在雙北三期試驗？　柯文哲表態了
快訊／美日出手援助台灣疫苗　蔡英文：進入大規模施打階段
快訊／感染源不明！高雄20歲青年確診　去過小7、50嵐
快訊／暴雨狂灌淹水！台鐵「鶯歌=桃園路線不通」
快訊／潛在感染源已散布！柯文哲：三級管制不可取消
快訊／美國釋出2500萬劑疫苗　AIT證實台灣有份：細節之後
北市12區確診數曝光　柯文哲：疫情有控制但沒有撲滅
快訊／亞東醫院確診男「毆打護理師」！　逃出醫院
快訊／台北260處淹水　柯文哲坦言：超過防洪標準
快訊／家庭傳染源高達40.7％　侯友宜示警：在家要戴口罩
又見疑似AZ特殊血栓！20多歲女打疫苗2天冒症狀
LIVE／北市今增152例　柯文哲最新說明
快訊／侯友宜預警「進入新一波高峰」！新北這2區疫情升溫
單日增2名「年輕人」死亡！　30多歲男確診3天就往生
日贈124萬劑AZ疫苗抵台　陳時中公布優先施打對象
北北基桃列淹水區域！　同列一級警戒「下班小心」
快訊／侯友宜下令「重熱里」要廣篩　找出陽性確診者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏檢社會勞動人「步廍驚喜」　協助農村活化再生

無視疫情仍群聚飲酒作樂　新營警查獲6人送罰

期待「彩雲」颱風解渴　北水局：各淨水廠啟動大雨濁水應變

警冒染疫風險執勤　佛光會贈新興分局N95口罩＋防護衣500組

在家過端午！太平媽驅五毒香包免費送　500份半小時內預訂掃空

林易瑩議員捐贈防護面罩　強化第1線防疫消防人員安全

投桃報李感謝日本　黃偉哲：感謝日本捐贈疫苗幫忙照顧在台日人

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

Tainan Axis + The Spring　榮獲全球卓越建設獎永續發展類銀獎

屏東阿北騎單車困中央分割島　暖心枋警護送返家

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

無尊講鬼故事自爆「後面跟了2女」　突「空」一聲嚇到翻桌...又有雜訊聲：太扯了！

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

屏檢社會勞動人「步廍驚喜」　協助農村活化再生

無視疫情仍群聚飲酒作樂　新營警查獲6人送罰

期待「彩雲」颱風解渴　北水局：各淨水廠啟動大雨濁水應變

警冒染疫風險執勤　佛光會贈新興分局N95口罩＋防護衣500組

在家過端午！太平媽驅五毒香包免費送　500份半小時內預訂掃空

林易瑩議員捐贈防護面罩　強化第1線防疫消防人員安全

投桃報李感謝日本　黃偉哲：感謝日本捐贈疫苗幫忙照顧在台日人

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

Tainan Axis + The Spring　榮獲全球卓越建設獎永續發展類銀獎

屏東阿北騎單車困中央分割島　暖心枋警護送返家

台達電內湖員工驚傳確診！　公司回應：他已兩週未進公司

宿舍再爆學生染疫！台北大學2生確診　校方：60住宿生快篩陰性

漫威迷久等了！迪士尼「復仇者樂園」開幕　新設施曝光

逢甲最貴三角洲房東曝光！「劉媽媽之子」坐擁7筆房產　總值14億

京元電19:20起停工2天！全面消毒　下週人力分流啟動居家上班

名模洪曉蕾低胸秀美腿　「模範前夫」王世均全程盯場

王柏融連7戰未先發　中田翔回一軍直接扛火腿4番

落跑路徑曝光！確診男「毆打護理師」逃出院　亞東醫院還原經過

後疫情時代學會在家下廚！蔬食提案、家常小菜　5本入門食譜書必收

紓困4.0杯水車薪　業者：能正常做生意　誰想靠著補貼過活？

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

京元電快篩恐怖群聚！主管稱「不停工」

台南善化4條道路一次性改善

國10里港防逃磅啟用　警籲大型車勿超載保平安

「彩雲」預計切過恆春半島　屏縣應變中心二級開設

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

防疫停課小孩凌晨陽臺疑玩火險釀災

群聚飲酒作樂新營警查獲6人送罰

鄭文燦：工業大戶未達節水目標強制鉛封

期待彩雲颱風解渴　各淨水廠啟動大雨濁水應變

500份太平媽驅五毒香包免費送

奮億金屬實業捐贈立體透氣口罩架一批

霧峰農會防疫蔬菜箱500箱2小時秒殺

黃偉哲：感謝日本捐贈疫苗幫忙照顧在台日人

佛光會贈新興分局N95口罩＋防護衣500組

更多熱門

相關新聞

屏東按摩妹還在搞「連結」　冒染疫風險：昨天做1件

屏東按摩妹還在搞「連結」　冒染疫風險：昨天做1件

嫁到台灣的越南林姓女子，利用在臉書社群招攬生意，在出租套房從事色情按摩並進行人與人的連結，里港警分局網路巡邏發現，3日下午逮獲，除依法開罰外亦將該女子帶至「里港社區COVID-19篩檢站」進行篩檢，呈現陰性反應，訊後依違反社會秩序維護法及傳染病防治法依法開罰。

協尋／中分傑克羅素「屏東走失」

協尋／中分傑克羅素「屏東走失」

屏東連7+0破功　縣長潘孟安3時臉書直播說明

屏東連7+0破功　縣長潘孟安3時臉書直播說明

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

彩雲颱風挾豪雨　南部、東南部防農災：重點一次看

彩雲颱風挾豪雨　南部、東南部防農災：重點一次看

關鍵字：

屏東東港下廍社會勞動人屏東地檢署黑鮪魚

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

快訊／今增確診474例「339本土、133校正回歸」

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

即／台中梧棲、清水爆家庭感染　足跡曝光

快訊／今增本土472例！縣市分布曝光

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

即／雷雨轟炸　信義區淹水

更多

最夯影音

更多
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面