屏檢社會勞動人「步廍驚喜」　協助農村活化再生

▲社會勞動人參與東港鎮下廍社區勞務，協助農村活化再生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮下廍社區近來年輕人口不斷流失到都市發展，社區民眾警覺人口結構漸趨老化，為讓年輕人留在家鄉生活，便積極推動農村再生計畫，期能改善現況、提升產業，找回往日繁榮，該社區發展協會遂屏東地檢署申請成為社會勞動機構，並透過社會勞動人力的挹注，協助社區活化、農村再生的運作，達到三贏功能。

▲▼參與插秧、種菜。

屏東黑鮪魚文化觀光祭打響東港知名度，其實東港不止漁產出名，東港生產的稻米，品質優良，也孕育出出神農獎得主。

▲▼參與社區工作。



屏東地檢署辦理「步廍驚喜」社會勞動專案，挹注了13名社會勞動人力，並結合2015年屏東國際彩稻藝術節神農獎得主林清源、農委會水土保持局台南分區、屏東縣政府農村再生專案辦公室、下廍社區發展協會、社區居民與小學生們，經過相當時間的勞力付出，完美產出水稻彩繪「步廍驚喜」的大型藝術景觀。尤其從空中俯瞰水稻田美不勝收，吸引外來遊客駐足，成為社區的觀光景點，農村再生活化同時也凝聚社區居民向心力。

當水稻收割，社會勞動人與社區居民一同分享勞力汗水付出的成果，充滿了驕傲與成就感；部份稻米也作為社區發展協會平日提供社區長者供餐使用。

社會勞動人阿昌表示，參與社區環境打掃、老人供餐準備、開心農場蔬菜種植、灌溉、協助製作老人上課使用的道具等，竟然可以幫助社區發展觀光，感謝社區居民提供這樣的機會，讓他們「做公益又可以免罰錢、免進去關」，更可以繼續工作賺錢養家，真的非常有意義。

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