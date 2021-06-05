京元增56人確診！陳時中喊「防疫優先」：做不到分艙分流建議停工

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒中南部，位於苗栗的IC封測大廠京元電、超豐電陸續爆出群聚感染，確診者中又以移工佔多數，指揮中心今（5）日公布最新確診數據，苗栗又增66確診。陳時中表示，會以防疫為最高原則，如果無法做到分艙分流，會建議停工。昨日王必勝指揮官已開了18條篩檢線，下午會完成京元員工全數採檢。

陳時中表示，苗栗電子廠篩檢持續執行中，本來應該要早點完成，但昨天晚上開始下大雨，篩檢速度有點延緩，今天下午會全部篩完。

移工宿舍安置會請苗栗縣警察局做秩序維護，內部會請仲介公司保全做管理，產業專家前進指揮所，進行分流分艙。會請工業局派專家到前進指揮所，與防疫專家一起討論，看要怎麼做日常生活與明確管理，勞動部也會確保移工管理。住在家裡的員工，也會注意與家人社交距離維持，維持一人一室，無法辦到也請公司盡量安置。

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陳時中說，京元昨日快篩陽性59人、其中56人驗出PCR陽性，因為染疫人數較多，PCR陽性對照快篩陽性正確率很高，還剩下1000多人待採，下午應該會完成。另一家染疫的封測廠超豐，今天也會針對4000名員工展開快篩。

莊人祥提到，目前已有4棟移工宿舍出現確診案例，總住宿人數近2000人，房型從附帶衛浴的3人房到共用衛浴的多人房皆有，指揮中心已要求相關移工宿舍人員6月4、5、6日休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離。廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。

陳時中表示，京元電子需篩檢人數非常多，已協調醫院幫忙，但指揮中心怕人力或篩檢速度跟不上，因此決定設立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝長與4位防疫醫師進駐，全力協助醫院採檢與後送。

事實上，這已非王必勝第一次奉命到疫情熱區，設立前進指揮所。部立桃園醫院1月爆發群聚疫情，王必勝1月18日奉命進駐，成立前進指揮所，加上多名感染管控專家支援，一同釐清部桃醫院SOP當中的漏洞，也能更快與集中檢疫所、指揮中心協調。