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北市地政專員收3萬助建商審案「1個月OK」　送錢的代書也慘了

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲鄭男協助2建案加速審核，分別收取3萬元，北院13日依貪汙罪判刑。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北市中山地政事務所專員鄭復康，涉嫌2度收受黃姓代書賄賂，協助建商、內湖都更會加速審核案件，使2案皆在1個月內完成審核，北檢依貪汙罪起訴，北院13日判鄭男2年徒刑、褫奪公權4年，黃女5月徒刑、得易科罰金、褫奪公權1年。

鄭復康於案發時，負責審查土地登記相關業務，機關在收件後，往往會需要一段時間審核，部分建商為避免長時間所衍生的貸款利息、或為加速建案時程，便會找「有辦法」的代書送件。

據了解，中山區「天璽」建案的建商，於2017年4月想搭審案特快車，找上黃姓代書幫忙，希望在同月底就能審查完畢，黃女藉由鄭男幫忙，果然讓建案在4月底完成審查公告，公告當天，黃女讓張姓員工送了3萬現金給鄭。

2017年9月，內湖都更會推出東湖「如意琚」建案，審查時因資料有誤，都更會便找黃女幫忙，希望能以切結書方式更正資料，而鄭男果然神通廣大，又讓建案於同月底完成審核，事後黃女親送3萬元紅包。

北檢2018年指揮廉政署搜索、約談，鄭、黃雖不否認金錢往來，但黃女聲稱僅為表達謝意，絕無貪汙意圖，檢方不採信2人說法，依貪污罪起訴。

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