換南台灣接雨彈！南部「3區」今迎整天暴雨　越晚高屏雨越猛

記者李宜秦／台北報導

今日起受到滯留鋒面影響，全台各地降雨機率提高，中央氣象局表示，台灣西南側已有很多大顆的對流雲系正在發展，將為南台灣帶來明顯雨勢，今日上半天高雄、屏東、南部山區可能會有大豪雨，而今晚到明晨中部以北的雨勢則會越來越明顯。

▲衛星雲圖上可見紫色的對流胞發展中。（圖／氣象局）



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氣象局預報員林秉煜表示，今日起至下周一受滯留鋒影響，西半部、東北部有大雨或豪雨，南部山區可能出現大豪雨，從衛星雲圖上可見，鋒面位置上有許多大顆的對流雲系發展，當這些對流胞經過陸地時，就會帶來強降雨。

▲▼氣象局發布豪雨特報，並啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。（圖／氣象局）

目前台灣西南側已有許多大顆對流胞生成，今早也為南部地區帶來雨勢，早上南部時雨量約10到20毫米，今日白天高屏地區的平地與山區、嘉義及台南山區都會有局部豪雨，雨勢將持續到今晚，且高屏地區雨勢可能會更明顯。

而中部以北地區今日白天也會有降雨，但不會像昨天北台灣午後雷陣雨一樣劇烈，不過到了下午、晚上，全台降雨強度增強、範圍擴大，有一波對流雲系影響北部，屆時將與也會較白天更明顯。

▲北台灣今日白天雨勢較昨天小，但入夜後仍有一波鋒面影響，雨勢再增。（圖／記者林敬旻攝）

而滯留鋒將自今日起在台灣上空徘徊，明晚位置仍在台灣中部，到了下周一白天鋒面稍微北抬，預計周末兩天雨勢最為明顯，到了下周二鋒面北移離開，各地降雨情況也會趨緩。