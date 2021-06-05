雨區擴大！16縣市防劇烈致災性降雨　梅雨滯留鋒徘徊再灌7天

▲5日一場暴雨造成台北市東區淹水。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到鋒面影響，全台今日仍會有豪大雨發生。氣象局一早就針對全排16縣市發佈豪大雨特報，中央氣象局預報員張承傳透露，今天降雨範圍擴大，目前中南部已經有一波強降雨發生，白天之後則會擴大到整個西半部、東北部。

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▲▼今天雨區擴大至全台。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

張承傳表示，由於這波鋒面結構完整且伴隨較強西南風，容易有中小尺度強對流、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。今天全台都是有雨、雷雨的天氣，清晨前強降雨區域主要在中南部地區，白天之後強降雨範圍擴大，西半部及東北部都容易出現短時強降雨並有大雨或豪雨，尤其南部山區有局部大豪雨發生的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(5)日至下週一(7日)「梅雨滯留鋒」在台灣附近徘徊，有激發「中、小尺度」對流系統的條件，並伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)及大量降雨，各地皆應注意天氣變化及氣象局的特報。

▲豪雨特報：南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台南市；大雨特報：苗栗以北、彰化、臺南、宜蘭地區及台中市。

最新模式模擬顯示，下週二至週五(8至11日)「梅雨鋒」雖逐漸北移，台灣附近水氣仍多，天氣很不穩定，午後易有「強對流」發展，應注意「劇烈天氣」的發生。

這波「梅雨滯留鋒」所累積的大量降雨，與上一波比，約在伯仲之間，再加上連續多日午後強對流的加持，目前旱象應可獲得進一步的紓解；但其所伴隨的「劇烈天氣」，還是有可能致災的，切莫輕忽！應注意防範。

▼今(5)日2時中央氣象局雷達回波合成圖顯示，在台灣東方海面的弱螺旋狀回波，為「彩雲」殘餘的低層環流(左圖)。4時閃電系統，偵測到台灣西南方有密集的閃電現象(右圖)。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）