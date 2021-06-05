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臺中市政府齊心抗疫　感謝前線醫護檢防疫英雄

▲盧秀燕公布醫護檢感恩津貼。（圖／市府提供）

▲臺中市長盧秀燕與市府團隊積極防疫。（臺中市政府提供，下同）

地方中心／台中報導

全臺進入第三級防疫警戒後，全臺齊心協力對抗病毒侵擾。臺中市政府嚴陣以待，將各項防疫措施同步延長至6月14日，除各類營業場站暫停營業、禁止餐飲業現場飲食、身心障礙日間照顧服務機構、托嬰中心暫停服務，多處旅遊場域暫停開放外，許多活動並改為線上辦理、取消或延期，呼籲民眾留意。中市府面對群聚疫情除了開設前進指揮所，防堵疫情擴大外，更感謝前線醫護檢防疫英雄，守護民眾健康。

▲▼新冠疫情,台灣防疫,台中市政府,三級警戒。（圖／台中市政府提供）

▲▼新冠疫情,台灣防疫,台中市政府,三級警戒。（圖／台中市政府提供）

前進指揮所統籌，即時應變疫情

為了因應瞬息萬變的疫情，臺中市政府強調，在接獲個案通報後，會進行全面疫調並根據足跡進行店家環境消毒。若有群聚案例發生則會成立前進指揮所，召集醫、護、檢及行政人員，成立快速防疫部隊，就近統籌、指揮防疫工作，避免疫情進一步擴大。目前臺中已設立5個前進指揮所，從平等國小、朝陽科大、泰安附幼、臺體大，到近期的大坑國小，以求快速防堵疫情，安定民心，而目前危機暫時解除，皆已陸續撤回前進指揮所。

掌握相關足跡，徹底清消

隨著每日病例數字公布，臺中市政府防疫戰戰競競，先前傳出疫情的群聚案例，除第一時間完整疫調清查相關足跡及匡列相關接觸者，亦由市府環保局全面進行清消作業，將相關接觸店家與場所作徹底清潔消毒，相關人員均落實工作人員健康監控，請民眾安心。

專人提供諮詢，居家隔離別緊張

而市府日常防疫措施，則包括隔離民眾專線諮詢，並提高訪查度，暖送街友口罩、酒精避免成為病毒移動破口。早於去（109）年2月26日即成立居家隔離及檢疫關護中心，針對全市正在進行居家隔離、居家檢疫的市民，可撥打專線04-22289111分機21696、21697、21698，由專人提供諮詢，包含衛生醫療、生活協助、法令諮詢、心理關懷等服務，提供市民最完善的照顧。市府呼籲民眾儘管面臨缺水，仍要多使用酒精消毒液抵抗病菌，不在抗旱缺水時期讓疫情蔓延。

加發感恩津貼，慰勞抗疫前線

新冠疫情嚴峻，市府也特別感謝站在第一線的醫生、護理師、醫檢師和行政人員，針對前進指揮所快篩站醫、護、檢及行政人員，市府自籌預算加發「感恩津貼」，醫師每班（4小時）加碼3,000元、護理師、醫檢師每班（4小時）加碼2,000元、行政人員每班（4小時）加碼1,000元。中央補助加上臺中感恩津貼，醫師1天最高可領取1萬2,870元，護理師、醫檢師1天最高8,800元，行政人員則為3,500元，以慰勞防疫辛勞，臺中市府對第一線防疫英雄致上無限敬意，也強調，防疫沒有期限，需要全體市民一起共同努力，盡快讓新冠肺炎絕跡於臺灣。

國內疫情嚴峻，臺中市政府嚴陣以待，市府團隊將「繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心」，持續追蹤公布個案疫調、全面消毒。並重申呼籲民眾減少非必要的外出與移動，更要避免聚會，將群聚風險降到最低。

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