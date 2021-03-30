又是好市多！連2周美國進口蘋果「農藥超標」　業者回應了

▲好市多進口富士蘋果再被驗出農藥超標。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

上周剛被查出800箱美國進口珍蜜蘋果農藥殘留含量不符規定退運後，食藥署今（30）日再公布邊境查驗不合格產品，好市多又中鏢，其進口美國富士蘋果被檢出殘留農藥派美尼8.7ppm，總共1029箱、20580公斤全數依規定退運或銷毀，食藥署也要求業者30天內提交改善措施報告。對此，好市多稍早作出最新回應。

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中，好市多進口的美國富士蘋果被檢出檢出殘留農藥派美尼8.7ppm，1,029箱、20,580公斤全數依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，好市多6個月內已經2次蘋果產品不合格，會把好市多進口蘋果的比率提高至2至5成加強抽驗，並要求在30天內繳交改善措施說明報告。

對此，好市多稍早回應表示，目前尚未收到食藥署要求繳交改善措施報告公文，但一切配合政府；至於連2周被查出進口蘋果農藥超標，業者指出，與廠商溝通後對方說明是按照台灣法規標準，但期間恐有其他因素介入，2批蘋果雖來自不同產地但出現相同狀況，也會針對廠商端研擬改善方案，目前這批富士蘋果則直接退回給廠商。

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