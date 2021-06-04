獨／華航機師、空姐「違規去酒吧」都被停飛　懲處內容曝光！

▲新冠肺炎期間，華航有多名機師染疫。（圖／記者李毓康攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

先前華航諾富特案中，有一名機師（案1153）和空服員（案1154）確診，案1153曾在自主管理期間到過酒吧及餐廳用餐，而案1154也曾去酒吧，兩人皆在自主管理期間違規出門。今內部人員透露，華航內部懲處出爐，兩人皆被停飛，另記大過1次、小過2次。

案1153為本國籍30多歲男性，是華航機師。4/16至4/18曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4/21，5/1出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於5/4確診，而該機師曾在4/22接種第一劑AZ疫苗，9天後發病，是國內打完疫苗仍染疫的首例。

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案1154為本國籍20多歲女性，為華航空服員。4/22至4/25曾執勤至美國，返台後於機場防疫旅館檢疫至4/28，4/29晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4/30進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，但在5/2出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於5/4確診。

其中案1153和案1154在可傳染期間曾有公共場所活動史，兩人曾一起去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，案1153則是還有去民生東路海真私房菜餐廳。此外，兩人也在4/29凌晨01:10~03:25，機師則是當天晚上18:30~20:00則是在海真私房菜餐廳。

今有內部人員爆料，機師和空服員懲處今出爐，兩人皆因「不遵守工作場所規定，影響公司形象，經查證屬實」被處以停飛記大過1次和小過2次；至於停飛多久，則沒有明確時間。

▲華航機師空姐自主管理期間違規去酒吧懲處出爐。（圖／網友提供）