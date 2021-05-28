放寬3+11關鍵人物曝光！　陳時中證實「會議非我主持，是他」

▲陳時中首度揭露，放寬「3+11」決策的靈魂人物是「副指揮官」陳宗彥 。（圖／指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情嚴峻，外界將本土大爆發矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」。對此，陳時中今（28）日解釋，機組員管理原本一度趨嚴，因航空公司管理當時有改善才拉回「3+11」。而對於當時會議是誰定錨決定，陳時中表示，「沒有要推卸責任，但當時會議不是他主持」，在立委追問下，陳時中才鬆口透露，會議是「副指揮官陳宗彥主持」。

立法院朝野黨團今協商《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，台灣民眾黨立委邱臣遠表示，華航、諾富特事件是這波疫情延燒的重要原因，而黨團曾在5月初行文要求衛福部說明，飛行機組員居家隔離檢疫規定由「5+9」降為「3+11」的決策始末，但始終未獲回應。

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列席的陳時中指出，機組員管理原一度趨嚴，因航空公司管理當時有改善，才拉回「3+11」，判斷是否錯誤，能夠再討論；而自己也沒有要推卸責任，但當時會議不是他主持，是否有專家意見，自己不清楚。

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

邱臣遠繼續追問，「3+11」的方案最後是由誰定奪，是否有專家意見背書？陳時中這時才鬆口表示，當時會議是由副指揮官主持陳宗彥當召集人。

民眾黨團也於臉書發文表示，在邱臣遠於黨團協商詢問下，陳時中「給了我們驚人的答案」，真相終於大白，主持會議的是副指揮官陳宗彥，他就是「3+11」決策的靈魂人物之一。

民眾黨團強調，這個關鍵性的決策，過程更應該公開透明給社會大眾檢視，黨團已經追了兩週，請指揮中心不要躲在范雲委員背後，儘速提供會議紀錄！