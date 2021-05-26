雙北升三級警戒第一天　「神隱范雲」默默更新po文被抓包！

▲立委范雲。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／董美琪報導

台灣新冠肺疫情突然升溫，民進黨立委范雲因開會協調，希望鬆綁機師檢疫為「3+11」，造成華航、諾富特群聚染疫開始擴散，本土疫情爆發。范雲被外界認為是禍首，自12日以來，她已13天沒有在臉書發文，不過眼尖民眾發現，范雲曾在15日雙北升級三級警戒第一天，默默更新自己是防疫破口的一篇澄清文。

台灣疫情一發不可收拾，引起國際關注，連北韓25日都報導台灣因當局實施機組員「3+11」政策，防疫太過鬆懈。不少民眾確診、面對生離死別及失業，讓一些民眾忍不住將矛頭指向提出「放寬機師檢疫」的民進黨立委范雲。

范雲也神隱近半月，面對外界指責，其實在15日雙北變三級警戒第一天，有悄悄編輯po文，新增「機師工會聲明」及媒體一篇相關評論「范雲幫機組員說話有什麼問題？」

▲范雲編輯po文，替自己澄清。（圖／翻攝自Facebook／范雲 fan, yun）



范雲該篇內文寫著「最近一直有人操作政治口水，說范雲召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口，這種謠言實在很無聊。指揮中心之所以能成功防疫，就在於政策都是專家小組依照專業決定。沒有政治考量。防疫專家小組的所有醫師，不可能接受任何政治施壓影響防疫。」

「對於這種抹黑指揮中心的謠言，我無愧於心。今天在這裡，我直接公佈所有紀錄，把真相攤在陽光下：二月底我接到機師工會陳情，提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助。反應民意本來就是立委的工作。機師工會提出的訴求涉及飛安，需要認真看待。」

她強調最後都要由指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。「但還是有許多人見獵心喜不斷抹黑，污衊防疫團隊的專業，真的很讓人痛心。」最後還附上陳情函、會議通知、會議紀錄。