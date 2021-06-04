「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

▲屏東防疫屏安箱開賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「防疫屏安箱」開賣了，為讓民眾在家好好防疫，減少出門採買食材，屏東縣政府在3日晚間推出防疫屏安箱訂購平台，要讓守在家中的民眾，也能品嚐到屏東最當季、最新鮮、最美味的蔬菜、水果、漁產、畜產等商品。

縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，農漁畜產品的產量位居全臺數一數二的地位。這次透過縣府的力量，整合轄下的農、漁、畜等多樣優質產品，提供訂購平台。疫情期間民眾在家，只要點點手指，幾天後就能收到產地直送，除了新鮮美味外，還能兼顧營養的防疫屏安箱。特別的是，這個訂購平台能讓民眾一次買齊所有食材與當季水果，不用再傷腦筋逛各大網路商城。

縣府農業處表示，訂購平台的產品豐富，除了有畜產品組合箱、漁產品組合箱、蔬菜組合箱、蔬果組合箱外，也有單品可以選購，像是生鮮豬肉、雞肉香腸、午仔魚一夜干、泰國蝦、石斑、青斑等產品，還有漁產料理包。水果則有百香果、芭樂、芒果、紅龍果、香蕉、黃金果等。

受疫情影響，希望民眾減少出門採購食材，消費者可透過防疫屏安箱訂購平台，能讓您線上買菜，安心在家，做好防疫。（訂購平台：https://www.pingtung.farmer.tw/index.asp）

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