又見疑似AZ特殊血栓！20多歲女打疫苗2天冒症狀　檢查出血小板低下

▲發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增通報3起疑似疫苗接種後嚴重不良事件，且其中又有1例疑似AZ特殊血栓。該案為1名20多歲女性，接種後2天出現右肘瘀青、頭痛、噁心、腹痛、胸悶等症狀，就醫檢查有血小板偏低、D-dimer 異常而住院診治，持續追蹤中。

指揮中心公布目前疫苗接種進度，昨（3）日新增接種5萬4,736人次，累計接種破60萬，達到62萬1,322 人次，其中公費58萬0,132人次，自費4萬1,190人次。

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此外，新增3例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，其中有1例疑似AZ引起的特殊血栓，發言人莊人祥說明，該案為20多歲女性，接種後2天出現右肘瘀青、頭痛、噁心、腹痛、胸悶等症狀，就醫檢查有血小板偏低、D-dimer 異常而住院診治，持續追蹤中。

國內日前才確認首例AZ特殊血栓－血栓併血小板低下症候群(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS)，目前血小板值恢復中，狀況穩定；而昨日公布不良事件當中，也有2例疑似特殊血栓等待釐清。

至於另2案嚴重不良事件通報，分別是1例20多歲女性，接種後2天出現左手臂紅腫而至急診就醫，隔日再至門診就醫後收治住院診治，疑似蜂窩性組織炎，給予抗生素治療，預計今日出院；另一例為30多歲男性，接種後5天左眼出現黑斑紋，兩眼視線模糊，視力減弱等，而至眼科診所就醫，初步檢查無異常，目前眼力模糊狀況已改善，持續門診追蹤。