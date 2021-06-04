疫情現新高峰「三級警戒到6／14？」　陳時中：還沒想降級或升級

記者洪巧藍／台北報導

國內本土社區疫情爆發，不到一個月累積本土病例已經超過9千例，國內於19日宣布全國三級警戒，後續也延長至6月14日，然而近期又看到疫情出現新的高峰，警戒是否會延長或者解除？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前的狀況並沒有想到要降級，但也沒有想到要升級，目前處在相對高點，持續精進作為是主要政策。

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）



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國內於5月11日出現社區本土病例，15日開始單日病例破百，同日雙北提升為三級警戒，19日全國三級警戒，25日延長三級警戒至6月14日。中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增339例本土、2例境外移入COVID-19個案，另有133例校正回歸個案。值得注意的是，除了雙北病例仍多，苗栗因為電子廠群聚，病例也持續增加。

外界關心到6月14日僅剩下10天，是否會延長警戒，或者要到何種指標才會解除警戒，陳時中回應，基本上目前這樣的情況，還沒有想到要降級，當然也沒有想到要升級，目前處在一個相對的高點下，持續去精進作為是我們目前的政策。

而針對苗栗群聚事件，指揮中心也決定請醫福會執行長王必勝與4名防疫醫師進駐，到苗栗成立前進指揮所，全力協調採檢、後送，即時指揮。