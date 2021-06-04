　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停課到何時？9成3媽媽估：一路到暑假　孩子健康不能犧牲，命比較重要

▲視訊 遠距 網課。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲全台學生停課至6/14。（圖／免費圖庫PIXABAY）

文／BabyHome寶貝家庭親子網

COVID-19疫情嚴峻，全台學生自5/18起停課，居家遠端上課已邁入第三週，日前教育部宣布停課至6/14，但根據BabyHome寶貝家庭親子網調查，9成3家長認為很有可能不復課、直接一路持續放到暑假，有許多媽媽進一步表示：「就算6/14以後復課，我也會替孩子請防疫假」「不差那兩周，生命安全比較重要」「直接放到暑假吧，為了孩子的安全著想.....大人就吞血壓藥就算了！」還有家長未雨綢謀表示：「九月能開學就謝天謝地了。」

命比較重要！9成3家長認為停課到暑假可能性高
COVID-19本土疫情爆發，孩子們停課後的遠距上課馬拉松已持續三週，許多家庭陸續傳出另類災情，例如小孩每日「媽媽我好無聊」連環攻擊、視訊上課時螢幕後方出現衣衫不整的家長等。此外，也有部分家庭已養成每日居家上課的儀式感，如規定孩子上課時換裝制服，才有在家如在校的感覺；自備學校鐘聲於上下課時播放，讓孩子以聽覺來適應居家上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前每日的確診人數仍為3位數，疫情改變了全台家庭的生活習慣，導致近期家長集中關注「到底停課到何時？」的議題，據BabyHome調查，當問到「會一路停課到暑假嗎？你認為會或不會？」9成3家長認為「會」，理由包括：「這是一場疫情與人民的抗戰，孩子的健康不能犧牲，不差那兩周。」「難道家長還期待孩子上10幾天的課可以學到什麼嗎？命比較重要！」「直接停課到暑假吧，多那幾天沒意義，在家直接再防疫兩個月比較保險。」甚至有爸媽表示：「就算6/15復課，我還是會替小孩請防疫假到學期末。」調查結果顯示大多數家長已做好心理準備，即便得長期抗戰面對家裡的小惡魔，但為了孩子的健康仍同意持續停課，「雖然小孩在家裡很吵，但沒什麼比他們的健康安全更重要。」

親子宅在家，媽媽們的修練與另類災情
即便認同健康至上，但在家防疫全天24小時和孩子相處，許多家長仍表示累壞了，BabyHome也同步調查「一句話形容媽媽的崩潰日常」，讓媽媽翻白眼的孩子常見對話包括「媽媽等一下吃什麼/我肚子好餓」「媽媽陪我玩」「媽媽我好無聊」「媽媽你看哥哥（兄弟姊妹）弄我啦」，每句都不離媽媽，讓網媽們疲憊不堪表示：「不要再叫媽媽了，你沒有爸爸嗎？」「不死也半條命去了。」此外，還有「無限循環的煮」「媽媽這題我不會寫」「功課要怎麼上傳」等，也讓媽媽覺得心累，另有職業媽媽打趣回應：「突然覺得自己好愛公司。」

若家長發現近期情緒緊繃、壓力過大，可參考臺大醫院健康教育中心製作的「自我暗示放鬆訓練」，只要閉上眼睛、坐在椅子上，就可以按照指示步驟放鬆身體及情緒，包括練習呼吸吐氣、冥想，以及感受身體重心的平衡等，教學影片有短版三分鐘版本，以及較長的七分鐘版本，在家就能跟著專業講師的教學，循序漸進放鬆身心。

文章原始來自：https://info.babyhome.com.tw/article/24472

ET快訊
獨／台塑六輕有員工確診！　設快篩站召回住宿人員
快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」
快訊／台灣感謝日本AZ疫苗　國台辦回應了
京元電內部LINE訊息曝光！主管：請假不會擋　但我會記住的
停課到何時？9成3媽媽估：一路到暑假　就算復課會請假
突跳入帳通知！他興奮點開「迎接3萬紓困金」　下秒臉綠了
京元電「狂炸45確診」員工急了　內幕連環爆：只能等中獎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

染疫悲歌！北屯家族長媳惡化失味覺　阿公重症亡後...嬤病況驟崩

快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」

獨／京元電45確診！台塑六輕麥寮廠大清消　突召回宿舍員工快篩

金門碼頭工人登陸船與船員近距離聊天　慘遭居家隔離檢疫14天

曾玟學爆京元電逼上班　長官Line：無法配合不要勉強，但我會記住

桃園確診每天2位數增加　 鄭文燦力喊守住防線：全力以赴

沒申請紓困4.0「3萬直接入帳」　解答揭曉！中壢妹嘆：搞得像罪人

「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈　網不捨

「你怎麼好意思出來玩？」超狂看板掛墾丁入口　勸退遊客

當政府要企業停業還發薪　究竟要虧多少錢？不如直接倒閉！

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

懷胎34周確診孕婦「緊急剖腹產」 權威醫：我來就好！26mins完成

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

整型被說N年...斯亞：原來我這麼好看　「要怪就怪基因！」認動過3醫美

新增364例本土、219例校正回歸　 陳時中：疫情有新高峰

吳亦凡「連纏3正妹」狂爆渣男行徑！　遭抖秘戀內幕…私訊截圖全曝光

染疫悲歌！北屯家族長媳惡化失味覺　阿公重症亡後...嬤病況驟崩

快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」

獨／京元電45確診！台塑六輕麥寮廠大清消　突召回宿舍員工快篩

金門碼頭工人登陸船與船員近距離聊天　慘遭居家隔離檢疫14天

曾玟學爆京元電逼上班　長官Line：無法配合不要勉強，但我會記住

桃園確診每天2位數增加　 鄭文燦力喊守住防線：全力以赴

沒申請紓困4.0「3萬直接入帳」　解答揭曉！中壢妹嘆：搞得像罪人

「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈　網不捨

「你怎麼好意思出來玩？」超狂看板掛墾丁入口　勸退遊客

當政府要企業停業還發薪　究竟要虧多少錢？不如直接倒閉！

阪神羅哈斯下二軍找陳偉殷聊天　監督曝練球態度

染疫悲歌！北屯家族長媳惡化失味覺　阿公重症亡後...嬤病況驟崩

日網見送疫苗給台「第一反應超暖」！報答震災援助：越艱辛越要互助

20天內7家人染疫死　第8人無法接受打擊又1死他心碎：一天火化4人

快訊／新北消防員第2例確診！PCR複檢陽性　刑警父親遭匡列隔離

快訊／北北基迎大雷雨！全台16縣市「豪雨特報」

福斯Golf、Skoda Octavia延遲上市　台灣福斯集團慘成疫情重災戶

獨／京元電45確診！台塑六輕麥寮廠大清消　突召回宿舍員工快篩

惠利是我的！柳俊烈「吃飯眼睛離不開她」上週約會現場被拍了

她隨手放紙箱竟冒出「葫蘆背小貓」　肉肉溢出萌翻千網

生活熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

買145張高端疫苗股票！他狠虧1537萬崩潰

打AZ血栓「是我朋友親弟」：變賣家當籌70萬保命

年輕人向陳時中道歉大賽

日擬贈台1000萬劑AZ疫苗　急診醫：可望達人口60%群體免疫

彩雲颱風最快傍晚觸陸　今起7天雷雨灌全台

冷氣27度太冷、28度太熱？網曝妙招秒解

京元電內部信曝光！曾玟學：真的是服了

更多熱門

相關新聞

快來LINE一下！「高雄好家載」上線

快來LINE一下！「高雄好家載」上線

疫情衝擊下，各縣市都禁止餐飲內用，導致餐廳服務業損失慘重，計程車業者也受到影響，為此高雄市府特別推出「高雄好家載-防疫互助經濟」4日正式啟用，民眾透過LINE熱點搜尋美食點餐，依照「找、訂、付、送、食」５步驟，訂單滿499元，系統將自動扣除85元計程車資，讓美食直接送到家。

竹南京元風暴　科技廠：請支援篩檢

竹南京元風暴　科技廠：請支援篩檢

疫情有望舒緩？命理師曝關鍵時間點

疫情有望舒緩？命理師曝關鍵時間點

美將解封迎報復性消費

美將解封迎報復性消費

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

「防疫屏安箱」開賣！　宅在家防疫免出門

關鍵字：

停課暑假疫情

讀者迴響

熱門新聞

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

狗碗狂被塞假水果　汪假吃超無奈

鄭弘儀打AZ疫苗出現3副作用　醫師：抗體86%了

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

快訊／日本124萬劑疫苗登機畫面曝光

大學生也能領取紓困金！最多拿5400元

獨／桃機湧「逃難潮」　黑卡客狂call關鍵字曝　

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

美國釋出2500萬疫苗「最快今天出貨」　台灣分配方式曝光

京元電子爆45確診！董事長喊「暫不停工」原因曝光

彩雲變強了！大雷雨狂轟降雨時程曝

即／同居女友確診　中和男友「隔離落跑」

醫激推1個動作「秒測你缺氧沒」　變恐怖色快送醫

快訊／快上網查！　首波紓困4.0補助今早「直接入帳」

即／京元電深夜猜篩檢1915人！51人呈現陽性

更多

最夯影音

更多
曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍

曾莞婷扮整型惡女嗆聲..還學猩猩XD　邱宇辰邀Lulu加《全明星》秒遭打槍
曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

曝控制疫情剩「硬封城、打疫苗」 柯文哲：確診死亡數將校正回歸

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

烈日下送貨飆汗、口罩濕透不敢拔　物流司機曝辛酸：有時還會被歧視

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

29歲男開千萬麥拉倫高速撞擊！　2車爆炸起火3人逃生不及成焦屍

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

吳慷仁乾癟駝背「麻繩套脖.趴地啃草」　温貞菱也曬黑...為《斯卡羅》 苦練4語言

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面