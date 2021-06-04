停課到何時？9成3媽媽估：一路到暑假　孩子健康不能犧牲，命比較重要

▲全台學生停課至6/14。（圖／免費圖庫PIXABAY）

文／BabyHome寶貝家庭親子網

COVID-19疫情嚴峻，全台學生自5/18起停課，居家遠端上課已邁入第三週，日前教育部宣布停課至6/14，但根據BabyHome寶貝家庭親子網調查，9成3家長認為很有可能不復課、直接一路持續放到暑假，有許多媽媽進一步表示：「就算6/14以後復課，我也會替孩子請防疫假」「不差那兩周，生命安全比較重要」「直接放到暑假吧，為了孩子的安全著想.....大人就吞血壓藥就算了！」還有家長未雨綢謀表示：「九月能開學就謝天謝地了。」

命比較重要！9成3家長認為停課到暑假可能性高

COVID-19本土疫情爆發，孩子們停課後的遠距上課馬拉松已持續三週，許多家庭陸續傳出另類災情，例如小孩每日「媽媽我好無聊」連環攻擊、視訊上課時螢幕後方出現衣衫不整的家長等。此外，也有部分家庭已養成每日居家上課的儀式感，如規定孩子上課時換裝制服，才有在家如在校的感覺；自備學校鐘聲於上下課時播放，讓孩子以聽覺來適應居家上課。

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目前每日的確診人數仍為3位數，疫情改變了全台家庭的生活習慣，導致近期家長集中關注「到底停課到何時？」的議題，據BabyHome調查，當問到「會一路停課到暑假嗎？你認為會或不會？」9成3家長認為「會」，理由包括：「這是一場疫情與人民的抗戰，孩子的健康不能犧牲，不差那兩周。」「難道家長還期待孩子上10幾天的課可以學到什麼嗎？命比較重要！」「直接停課到暑假吧，多那幾天沒意義，在家直接再防疫兩個月比較保險。」甚至有爸媽表示：「就算6/15復課，我還是會替小孩請防疫假到學期末。」調查結果顯示大多數家長已做好心理準備，即便得長期抗戰面對家裡的小惡魔，但為了孩子的健康仍同意持續停課，「雖然小孩在家裡很吵，但沒什麼比他們的健康安全更重要。」

親子宅在家，媽媽們的修練與另類災情

即便認同健康至上，但在家防疫全天24小時和孩子相處，許多家長仍表示累壞了，BabyHome也同步調查「一句話形容媽媽的崩潰日常」，讓媽媽翻白眼的孩子常見對話包括「媽媽等一下吃什麼/我肚子好餓」「媽媽陪我玩」「媽媽我好無聊」「媽媽你看哥哥（兄弟姊妹）弄我啦」，每句都不離媽媽，讓網媽們疲憊不堪表示：「不要再叫媽媽了，你沒有爸爸嗎？」「不死也半條命去了。」此外，還有「無限循環的煮」「媽媽這題我不會寫」「功課要怎麼上傳」等，也讓媽媽覺得心累，另有職業媽媽打趣回應：「突然覺得自己好愛公司。」

若家長發現近期情緒緊繃、壓力過大，可參考臺大醫院健康教育中心製作的「自我暗示放鬆訓練」，只要閉上眼睛、坐在椅子上，就可以按照指示步驟放鬆身體及情緒，包括練習呼吸吐氣、冥想，以及感受身體重心的平衡等，教學影片有短版三分鐘版本，以及較長的七分鐘版本，在家就能跟著專業講師的教學，循序漸進放鬆身心。

文章原始來自：https://info.babyhome.com.tw/article/24472