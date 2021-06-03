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桃園水情未脫離橙燈　鄭文燦：工業大戶未達節水目標強制鉛封

▲桃園市長鄭文燦3日在抗旱會議上表示，桃園水情雖稍緩但仍未脫離橙燈，需擴大盤點備援用水，工業大戶節水未達標將執行強制鉛封。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日在抗旱會議上表示，桃園水情雖稍緩但仍未脫離橙燈，需擴大盤點備援用水，工業大戶節水未達標將執行強制鉛封。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

接連大雨使得桃園石門水庫水情緩解，桃園市府3日召開抗旱會議，市長鄭文燦表示，5月21日起實施減量供水，節水率從5.93%提升至8.54%，加上周末鋒面降雨讓石門水庫蓄水量回升至16%，水情雖稍有緩解，但仍不足脫離水情橙燈，除需擴大清查備援用水外，全市公業大戶若未達節水目標，將執行強制鉛封作業。

鄭文燦指出，各區里抗旱水井必須擴大清查，請各區公所針對轄區內水井區分為農業型、社區型、鄉村型等使用類型全面盤點，即使不具備水權狀，只要水質達標、取水方便，皆可納入備援用水計劃，目前各區公所盤點民間水井3327口，但部分行政區水井數量明顯偏低，請區公所加派人力、請里長協助提報，於下週前確實完成清點，此次建立備援水井資料庫十分寶貴，可增加地方政府抗旱能力，以面對未來旱澇交替氣候常態。

鄭文燦認為，桃園市水情進入橙燈後，每月用水超過1000度以上的工業大戶節水率必須達到13%，台水公司目前已開出約244件鉛封通知單，請經發局持續稽查協商。廠商除使用大圳爲水源，因濁度過高無法使用，必須放寬用水量，疫情期間生產防疫與民生物資廠商可排除適用情形外，工業大戶如經協商仍不配合節水，市府等相關單位將執行強制鉛封作業。

▲桃園市長鄭文燦3日主持市府抗旱會議上，聽取各區處各項備援用水報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日主持市府抗旱會議上，聽取各區處各項備援用水報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，為有效利用營建工地放流水，鄭文燦指示都發局輔導大型建商設置示範工地15處，並有4至5處供應外界取水，請都發局持續鼓勵建商增設儲水與取水設施，請消防局、環保局、工務局、各區公所通知外包維護業務廠商，前往營建工地儲水點取水，可作為澆灌、清洗垃圾車與路面之用。

鄭文燦強調，本週末預計有另一波降雨，期待桃園能進一步脫離旱象，但仍須為進入紅燈警戒預做準備，水情一旦進入紅燈，水車供水順序為醫療院所、學校營養午餐與各社區臨時水塔，以確保民生用水為優先，相關需求盤點由市府局處預為準備，並請國軍後備指揮部配合進行水車調度。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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桃市抗旱會議鄭文燦工業大戶鉛封

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