一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運...一圖秒懂紓困補助

▲不少民眾於今（4）早到中華郵政兌換紓困金。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

首波紓困以個人為發放對象，去年申請過、有存摺資料，且今年也合乎資格的民眾，今（4）日直接撥款入帳了！一名網友即在早上8點多就發文表示，「自己已領到3萬元整」。

網友在Dcard以「紓困補助4.0（已領到三萬元整」為題發文，表示本身在家的工作室接案子，跟著家人保職業工會，去年一投保完，就剛好跟上政府發紓困補助，申請後馬上就領到，而今年不用申請就自動入帳。他也在文章中曬出去年和今年申請到的「入帳截圖」，只見今年這筆錢是在6月4日凌晨1點37分左右入帳，讓他直呼「最幸運的應該就是我吧」。

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▲一張表看紓困4.0方案。（圖／記者曾筠淇製）

原PO也貼出了一張「紓困4.0圖」，並解釋自己屬於「無一定雇主及自營工作者」，要領到這個三萬的話，白話一點就是「沒有給人僱用，並且有自行投保公會三個月以上，保額要在最低額度24000$，高於的話只能領一萬。」

本站今報導《紓困4.0今天發！「10機關＋20縣市」懶人包所有補助一次看》指出，「行政院3日通過紓困4.0預算，補助範圍再擴大，個人、事業體全納入，其中有13萬人因沒有金融機構帳戶可供匯款，今天就可以拿著匯票到中華郵政兌換現金。」