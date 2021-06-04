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日本「124萬劑AZ疫苗」今抵台！日網反應暖炸　台大醫：真朋友

▲▼JAL日本航空,日航。（圖／翻攝自Facebook／JAL日本航空台灣官方Facebook專頁）

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自臉書／JAL日本航空台灣官方Facebook專頁）

記者周亭瑋／綜合報導

日本政府宣布，提供台灣124萬劑AZ疫苗，並於今（4日）透過日航送達。對此，前台大感染科醫師林氏璧直呼，能雪中送炭的才是真朋友；而日本網友的反應，更讓他感動不已。

林氏璧在臉書振奮表示，「今天的朝日新聞寫，除了今日預計抵台的124萬劑AZ外，之後還會有好幾次。期待。」另外，日網相關新聞的留言區，更是滿滿善意，與贊同政府作法的聲浪。

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「疫情期間第一次覺得政府做對了。」
「之前我們大地震時，台灣比其他國家都更早提供幫助，這次提供疫苗是應該的。」
「這決定很棒，但我覺得我們可以提供更多。」
「考慮到台灣人口，至少也要給500萬劑。雖然日本進口疫苗也很困難，但有恩就要還。」
「第一彈先救急，之後再追加。台灣的各位，日本絕對不會對台灣見死不救的。」
「311時台灣可不只給這些，回禮應該要加倍奉還。」
「別的新聞看到這個月內會送好焦慮，看到明天送到就安心了！疫苗費用？10年前就收到了喔！」

▲▼ 日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外相茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

對此，林氏璧不禁感動直呼，「在面臨危難時彼此幫助，雪中送炭，才是真正的好朋友。」而台灣網友也淚回，「直接哭出來」、「我決定要學日文了」、「我眼角也不爭氣了一下」、「看著這些留言，眼眶都濕了，很感謝日本政府與日本人」。

另外，日本外相茂木敏充4日上午在記者會上正式宣布，將向台灣提供124萬劑新冠疫苗，並在同日空運來台。

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